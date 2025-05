"Non possiamo rassegnarci al declino. Le Marche meritano di tornare protagoniste, ma per farlo serve una nuova stagione fatta di coraggio, giustizia sociale e visione". Sono le parole con cui Matteo Ricci, europarlamentare del Pd e candidato alla presidenza della regione Marche, ha aperto l’incontro dal titolo ‘La primavera delle Marche’, che si è tenuto venerdì sera al Teatro Domenico Alaleona di Montegiorgio. E’ stato letteralmente un fiume in piena Matteo Ricci, che di fronte ad un pubblico di circa 300 persone non ha lesinato critiche all’attuale governo nazionale e regionale, descrivendo un quadro dettagliati dell’attuale situazione geopolitica dell’Europa e di come l’Italia e le Marche si collocano al suo interno. "Quando le istituzioni, in questo caso l’Italia – spiega Matteo Ricci - invitano a non votare a un referendum o impugnano leggi sul fine vita, come quella partita dalla Toscana, si compie un atto grave. Questo è sintomo di un declino morale e civile. Crescono le disuguaglianze, aumentano i prezzi, le famiglie sono in difficoltà e tirano il freno". Parte da qui una lunga serie di riflessioni, che poi sono confluite sulla nostra regione. "Le Marche devono diventare un’eccellenza internazionale per la qualità della vita che offre – continua Ricci - . Le piccole e medie imprese hanno bisogno del supporto regionale per capire come sta evolvendo il mercato, inoltre abbiamo una popolazione sempre più anziana, servono nuove strategie, e nuove risposte a queste esigenze. La sanità va rilanciata, conoscete tutti la situazione delle liste di attesa, siamo l’unica Regione in Italia dove l’assessore alla sanità ha due tutor, e vanno fatti investimenti anche sul piano sociale. Le risorse ci sono basterebbe utilizzare i fondi che invece sono stati spesi per Atim". Si passa poi alle infrastrutture. "Avevano detto che avrebbero finito i lavori in autostrada – continua Ricci – ma si stanno ancora trascinando. Sull’alta velocità rischiamo di perdere quasi 2 miliardi di euro già trovati, perché se si continua a non decidere andranno ad altre regioni. L’aeroporto di Falconara, è diventato il simbolo della mediocrità di questo governo regionale. Serve un approccio flessibile ai piani regolatori, dobbiamo costruire sul costruito, non consumare nuovo suolo. Bisogna pensare ad una politica seria per la gestione dell’acqua, affrontare seriamente il problema della crisi climatica e sulla raccolta differenziata. Dobbiamo sostenere le università marchigiane, rafforzare il legame tra didattica, innovazione e sviluppo locale".

Alessio Carassai