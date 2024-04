Non poteva entrare nel Comune, invece era tranquillamente al bar

Nell’ambito delle attività di controllo contro l’inosservanza delle prescrizioni di pubblica sicurezza, i carabinieri della stazione di Porto Sant’Elpidio, hanno denunciato tre persone per inosservanza di specifiche prescrizioni. Una donna di 31 anni, originaria del Lazio e con precedenti penali, è stata denunciata per aver violato il foglio di via obbligatorio che le proibiva la presenza nel Comune di Porto Sant’Elpidio. Nonostante il divieto però, la donna è stata controllata all’interno di un bar del luogo, evidenziando un palese disprezzo per le prescrizioni impostele. Il secondo caso riguarda un cittadino tunisino di 28 anni, già noto alle forze dell’ordine e soggetto a misura cautelare con obbligo di presentazione quotidiana presso gli uffici di polizia. Il mancato rispetto dell’obbligo in questione, senza fornire valide giustificazioni o autorizzazioni, ha comportato la denuncia del tunisino per il quale è stato richiesto all’Autorità Giudiziaria, un aggravamento della misura cautelare. L’attività a garanzia del rispetto delle normative sul territorio, si conclude con la denuncia di un uomo di 40 anni, originario di Montegranaro e residente a Monte San Giusto (con un’ampia cronistoria di precedenti penali) per aver violato il foglio di via obbligatorio. Nonostante il divieto di soggiorno nel Comune di Porto Sant’Elpidio per quattro anni (emesso il 7 novembre 2023) l’uomo è stato sorpreso più volte a violare tale prescrizione. I carabinieri di Porto Sant’Elpidio continuano ad operare con dedizione e rigore affinché ogni violazione sia identificata e sanzionata, rafforzando il senso di sicurezza nella comunità.

Paola Pieragostini