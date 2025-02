Non rispetta i divieti, denunciato

Nonostante la sorveglianza speciale ha violato ripetutamente le prescrizioni impostegli. Per questo motivo i carabinieri di Porto Sant’Elpidio hanno denunciato alla Procura della Repubblica di Fermo, un 28enne tunisino, noto per altri precedenti. Il giovane nordafricano, come detto, è risultato più volte inottemperante alle prescrizioni della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza. In particolare il 28enne ha violato il divieto di dimora nel comune di Fermo, dove è stato fermato in tre recenti occasioni, e l’obbligo di permanenza in casa in orario notturno, dove è risultato assente in ben due controlli effettuato in questi giorni. Alla fine i militari dell’Arma, raccolti tutti gli elementi a carico del giovane tunisino, hanno segnalato la situazione all’autorità competente che potrebbe, a questo punto, anche aggravare la misura cautelare. I vertici dei carabinieri del Comando provinciale di Fermo fanno sapere che proseguiranno nell’attività di sorveglianza e controllo per contrastare ogni forma di violazione di tali misure, continuando a impegnarsi nella lotta contro il crimine, al fine di garantire sicurezza e tranquillità ai cittadini.

fab.cast.