Non rispetta il divieto di avvicinamento alla ex: stalker arrestato

Nonostante fosse già stato sottoposto al divieto di avvicinamento alla compagna, la ha violato ripetutamente continuando a vessare la sua vittima incurante delle conseguenze. Per questo motivo i carabinieri di Pedaso, a seguito di un mirato servizio, hanno rintracciato e tratto in arresto un ucraino, di 41 anni, residente a Porto Sant’Elpidio, già pregiudicato. L’arresto è stato eseguito in esecuzione di un provvedimento cautelare di sottoposizione agli arresti domiciliari, emesso dal gip del tribunale di Fermo, quale aggravamento della misura cautelare personale già in atto, in relazione a reiterate violazioni del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla sua ex compagna di Pedaso, vittima dei reati di maltrattamenti e atti persecutori. Dopo le formalità di rito, l’uomo è stato tradotto presso il proprio domicilio, dove permarrà in regime di arresti domiciliari. L’autorità giudiziaria è stata informata dai militari della stazione di Pedaso. I cittadini sono invitati a segnalare eventuali illeciti al numero di emergenza 112 o presso le sedi dei Comandi stazione dell’Arma sul territorio, partecipando così attivamente alla sicurezza. I carabinieri ribadiscono l’importanza di denunciare tempestivamente episodi di violenza domestica e si impegnano a garantire il pieno rispetto dei diritti e della sicurezza delle vittime. E’ possibile consultare i consigli utili pubblicati sul sito dell’Arma al seguente utile e specifico link realizzato http:www.carabinieri.itInternetImageStoreMagazinesCodiceRossoMaltrattamentiindex.html.