Non rispetta l’obbligo imposto dal giudice: 27enne nei guai

I carabinieri di Porto Sant’Elpidio hanno concluso degli accertamenti che hanno portato all’adozione di provvedimenti nei confronti di un 27enne del posto, già noto alle forze dell’ordine. Era sottoposto a una misura cautelare di obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria dal lunedì al giovedì di ogni settimana per reati inerenti al traffico di stupefacenti. Tuttavia, ha omesso di presentarsi al Comando dell’Arma di Porto Sant’Elpidio senza fornire alcuna valida giustificazione o autorizzazione, violando così le prescrizioni imposte dall’ufficio del giudice per le indagini preliminari del tribunale di Foggia. I carabinieri di Porto Sant’Elpidio hanno provveduto a denunciare il giovane per il reato di violazione della misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Per lui è stato richiesto l’aggravamento del provvedimento in atto.