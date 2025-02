Non rispettano i domiciliari, altre denunce

I carabinieri del Comando provinciale di Fermo hanno intensificato i controlli nei confronti di persone sottoposte a misure di prevenzione personale e in particolar modo a quelli interessati dalla misura della sorveglianza speciale - che tra le prescrizioni prevede gli obblighi di firma presso uffici di polizia o la permanenza all’interno della propria abitazione anche nelle ore notturne. L’attività ha permesso di denunciare alla Procura della Repubblica di Fermo quattro persone.

A Porto Sant’Elpidio, i militari del posto hanno denunciato un 25enne tunisino, risultato non presente in casa in due occasioni nel corso dei controlli notturni. Sempre a Porto Sant’Elpidio, i carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile di Fermo hanno denunciato un altro 28enne tunisino residente in quel comune, in quanto non presente in casa all’atto del controllo notturno.

Ad Altidona, i carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile di Fermo hanno denunciato un 44enne italiano del posto, poiché fermato in orario notturno alla guida della sua auto. Ancora ad Altidona, i militari di Pedaso hanno denunciato un 45enne italiano, risultato per ben sei volte inottemperante all’obbligo di firma.

I militari del Comando provinciale di Fermo proseguiranno nell’attività di sorveglianza, controllo e ricerca per contrastare ogni forma di violazione di tali misure di prevenzione.