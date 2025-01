Non risponde ai parenti. Trovato morto in casa

Quando hanno visto che non rispondeva né al telefono né al campanello della porta, hanno capito che poteva esser accaduto qualcosa di grave e hanno allertato i soccorritori. In effetti qualcosa di grave era accaduto: Stefano Felicetti, fermano di 67 anni, era privo di vita nella sua abitazione. Tragedia ieri mattina a Fermo, dove l’uomo è deceduto nel suo appartamento al secondo piano di una palazzina situata in via Pompeiana.

Raccolta la segnalazione, sul posto si sono precipitati i sanitari del 118, della Croce Verde e i vigili del fuoco di Fermo. I pompieri hanno raggiunto il luogo della tragedia con due mezzi, compresa un’autoscala. Raggiunto il secondo piano della palazzina, i vigili del fuoco sono riusciti ad aprire una finestra laterale e sono entrati in casa, consentendo così al personale medico sanitario di intervenire. Purtroppo non hanno potuto far altro che constatare il decesso del 67enne, per lui ormai non c’era più nulla da fare.

Secondo la prima ispezione cadaverica si tratterebbe di un malore fatale, ma la Procura della Repubblica di Fermo non ha ancora restituito la salma ai familiari. E’ probabile che possano essere disposti ulteriori accertamenti medico legali.