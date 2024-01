Non risponde al telefono. Trovata morta a 72 anni

Una donna di 72 anni che viveva da sola, ieri mattina è stata trovata priva di vita nel suo appartamento in via Mazzini a Porto Sant’Elpidio. A lanciare l’allarme ai soccorsi, sono stati la cognata ed il nipote della donna. Impensieriti dalle mancate risposte al telefono della 72enne, i due si sono recati nella sua abitazione dove anche al suono del campanello non è seguita nessuna risposta. Allarmati dal fatto, i due hanno rotto la finestra dell’appartamento al primo piano dove viveva la 72enne, e al loro accesso in casa hanno trovato la donna distesa a terra. Erano da poco passate le 10.30 quando i familiari hanno lanciato la richiesta di soccorso che ha visto giungere sul posto il personale medico e sanitario del 118. Nulla è stato possibile fare, però, per salvare la vita alla 72enne, il cui cuore ha smesso di battere per cause naturali. L’appartamento in via Mazzini è stato raggiunto anche dai vigili del fuoco e dalla polizia della questura di Fermo, per gli accertamenti e sopralluogo di rito.

p. p.