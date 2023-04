Non si ferma all’alt dei carabinieri Preso 20enne

In sella allo scooter non si è fermato all’alt dei carabinieri dando il via ad una rocambolesca fuga e dopo essere stato rintracciato ha lanciato il casco contro di loro per tentare di scappare nuovamente. E’ accaduto a Montegranaro e per questo motivo i militari dell’Arma hanno denunciato per resistenza a pubblico ufficiale un 20enne del posto, già noto per altri precedenti. IL giovane, come detto, mentre era in sella al mezzo a due ruote, ha ignorato l’alt imposto dai carabinieri che stavano effettuando un controllo, per poi darsi alla fuga. I militari dell’Arma però lo hanno rintracciato poco più avanti ma, il 20enne, nel tentativo di fuggire di nuovo, ha lanciato contro di loro il casco che aveva in uso, riprendendo nuovamente la fuga a bordo dello scooter. I carabinieri, avendo riconosciuto il giovane, lo hanno denunciato o anche per la violazione della guida senza patente perché mai conseguita, sanzionandolo per in ottemperanza all’alt imposto da militari, per la guida senza la copertura assicurativa e per la guida senza l’uso del casco protettivo. Lo scooter è stato poi recuperato e sottoposto a sequestro amministrativo. La storia però non è finita qui, perché il 20enne, che era stato nominato custode del mezzo, contravvenendo ai doveri di custodia giudiziale, ha riutilizzato lo scooter ripetendo peraltro le violazioni per le quali era già stato sanzionato. A quel punto il mezzo è stato sequestrato ai fini di confisca e il giovane è stato denunciato una seconda volta per sottrazione di cose sottoposte a sequestro. Nel corso di controlli i carabinieri di Fermo hanno poi denunciato per guida in stato di ebrezza una donna che nella notte era rimasta coinvolta in un incidente stradale. I militari di Monte Urano hanno invece denunciato un uomo del posto sprovvisto della patente di guida, reato per il quale era già stato sanzionato poco tempo fa. Nel corso del servizio i militari dell’Arma hanno identificato 735 persone e controllato 643 veicoli.