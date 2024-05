Non si fermano all’alt dei carabinieri, in quattro a processo per la folle fuga

Fermo, 17 maggio 2024 – Dopo un rocambolesco inseguimento in auto avevano denunciato di tre persone per resistenza a pubblico ufficiale, simulazione di reato e guida senza patente.

L’operazione era stata messa segno dai carabinieri e nei guai erano finiti l’autista del veicolo, un tunisino di 27 anni e altri due nordafricani.

I tre, a conclusione delle indagini, sono stati rinviato a giudizio e saranno chiamati a comparire davanti al giudice del tribunale di Fermo per esser processati. Tutto era iniziato in un pomeriggio del giugno scorso quando i militari dell’Arma, in servizio a Lido Tre Archi, avevano incrociato un veicolo Mercedes Classe C con a bordo tre extracomunitari.

Il conducente, il 27enne tunisino, era stato immediatamente riconosciuto per i suoi precedenti penali anche perché notoriamente privo di patente di guida. Il giovane, nonostante i carabinieri gli avessero intimato l’alt mediante l’uso di una paletta segnaletica, aveva accelerato bruscamente cercando di eludere il controllo. I militari dell’Arma si erano messi subito all’inseguimento del mezzo, attivando i dispositivi luminosi ed acustici, ma il conducente del veicolo in fuga, di tutta risposta, aveva ulteriormente spinto il piede sull’acceleratore, assumendo una condotta di guida pericolosa per gli altri utenti della strada e impedendo di fatto il controllo da parte dei carabinieri.

Durante la fase iniziale dell’inseguimento, una donna, proprietaria dell’auto e madre della convivente del fuggitivo, che si trovava nei paraggi, si era volontariamente frapposta tra il veicolo di servizio dei militari e quello in fuga, cercando intenzionalmente di agevolare il pregiudicato e gli altri due nordafricani.

Poco dopo, l’auto era stata rintracciata dai carabinieri non molto distante, ma gli occupanti, anche a causa delle azioni ostruzionistiche della donna, erano riusciti a far perdere le proprie tracce.

Durante la perquisizione del veicolo, i militari dell’Arma avevano rinvenuto nell’abitacolo una mazza da baseball in metallo lunga un metro, nonché un estintore a polvere che era risultato essere oggetto di furto in un supermercato della zona. In tarda serata, la donna proprietaria del mezzo, ritenendo di non essere stata riconosciuta dai carabinieri, si era presentata presso la caserma di Porto San Giorgio e aveva formalizzato una denuncia di furto dell’auto, simulando l’asportazione ad opera di ignoti. Il veicolo era stato sottoposto a sequestro amministrativo ed era stato affidato in custodia giudiziale a una ditta autorizzata del luogo.

Gli oggetti rinvenuti durante la perquisizione, tra cui la mazza da baseball e l’estintore rubato, erano stati sottoposti a sequestro penale per gli ulteriori approfondimenti investigativi al fine di valutare eventuali ulteriori condotte illecite a carico delle persone coinvolti.

Le indagini erano andate avanti per giorni e, anche attraverso le immagini dei sistemi di videosorveglianza pubblici e privati presenti nell’area, gli investigatori dell’Arma erano riusciti ad identificare, oltre al tunisino di 27 anni, anche gli altri due nordafricani. Fortunatamente la pericolosa scorribanda non ha provocato feriti. Per la donna che aveva aiuto i tre a fuggire è invece in corso un procedimento a parte in cui deve rispondere dei reati di favoreggiamento e simulazione di reato.