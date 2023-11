"Non si tratta di bullismo. Adottati provvedimenti"

Nessun episodio di bullismo, in ogni caso non avvenuto a scuola, e comunque provocato da quella che poi era stata la vittima. Così l’istituto superiore fermano ha risposto all’avvocato Simone Santoro, che aveva chiesto chiarimenti per conto della famiglia della ragazzina aggredita alla stazione dei pullman dalle coetanee. La preside ha risposto premettendo di aver adottato provvedimenti disciplinari per le studentesse che all’inizio di ottobre, all’uscita di scuola, avrebbero picchiato la coetanea, filmando la scena e diffondendo poi il video. La scuola però esclude che l’accaduto sia etichettabile come bullismo, dato che qui ci si sarebbe limitati a un solo episodio. In questo caso, la ragazzina aggredita alla stazione dei pullman avrebbe in passato aggredito a sua volta l’altra, per via di una amicizia contesa. Per questo sarebbe stata punita con una nota, inoltre la scuola avrebbe avviato un dialogo costruttivo, ottenendo così un rasserenamento degli animi. Anche le famiglie sarebbero state coinvolte in questo percorso di rieducazione per una composizione non violenta dei conflitti. Dato poi che la studentessa del Maceratese non è ancora tornata a scuola, in seguito a quel fatto, la preside la rassicura garantendo anche l’attivazione di un sostegno psicologico. L’avvocato Santoro e la famiglia ora valuteranno la risposta. A quanto sembra però, da diverso tempo la ragazzina del Maceratese lamentava gli attacchi ricevuti dalla coetanea, che sarebbero stati portati all’attenzione della dirigenza dalla famiglia. Ma fino all’episodio dell’inizio di ottobre, la questione sarebbe rimasta irrisolta. L’aggressione violenta, che aveva fatto finire la studentessa al pronto soccorso di Civitanova, la diffusione virale del video del pestaggio e l’attenzione della stampa hanno invece attirato l’attenzione della polizia, che per tre studentesse ha disposto gli ammonimenti.