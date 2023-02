Non solo repressione. Per il prefetto Rocchegiani la soluzione per Lido Tre Archi sta nella prevenzione, nell’integrazione, nel prendersi cura del disagio: "L’intervento di polizia è sicuramente necessario e si rivela incisivo ed efficace ma per realizzare una strategia completa non si può prescindere dall’aver cura e coinvolgere tutti gli attori istituzionali competenti sul profilo sociale. Ci sono criticità attinenti all’integrazione, al disagio sociale e psichico e ho subito constatato che già in passato la prefettura si era resa promotrice di un progetto finanziato con fondi europei Fami che vuol dire asilo migrazione e integrazione, con risultati considerevoli tra il 2020 e il luglio 2022, un progetto che ha consentito la realizzazione di uno sportello di prossimità per offrire supporto in termini di mediazione sociale e intercettare i soggetti coinvolti in momenti di difficoltà, disagio e difficile integrazione. Mi sono preoccupato di evitare che venissero meno le misure di supporto già realizzate, abbiamo sfruttato l’ultima finestra utile, a dicembre, per proporre altri finanziamenti per un ulteriore progetto che non disperda l’aspettativa che abbiamo creato nell’utenza e la rete di partnerariato proficua che abbiamo realizzato tra pubblico e privato. Partner particolarmente disponibile e prezioso il comune di Fermo e il suo personale, importante riuscire a individuare linee di intervento strategiche e metterle in pratica dando la percezione alla comunità della nostra determinazione e disponibilità di ascolto delle esigenze della collettività, con un intervento globale, a 360 gradi, con la partecipazione di tutti gli attori istituzionali".

Si lavora sull’integrazione socio sanitaria, lo ha ribadito il commissario straordinario dell’azienda sanitaria fermana, Roberto Grinta, che pure è parte del progetto: "C’è una forte integrazione socio sanitaria che vogliamo portare avanti, facendo molta attenzione alla parte sociale. Sicurezza e salute viaggiano sempre insieme, fondamentali in un territorio dove si lavora tutti insieme in una forte squadra". Emozionato il vice sindaco, Mauro Torresi, con il comandante della polizia penitenziaria Vittorio Palloni, che pure sottolinea il valore di un impegno che va oltre la repressione e mira a ricostruire un tessuto sociale: "A Tre Archi abbiamo lavorato su illuminazione, video sorveglianza, sport, è un’operazione che guarda al futuro, da oggi parte un nuovo impatto su Lido Tre Archi, siamo sulla strada giusta".

