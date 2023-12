Non solo rose per il florovivaismo: "In ginocchio per il clima . Il 2023 annus horribilis"

Da quanto tempo è in attività Aso Vivai, cosa produce e su quanta superficie?

"Da 26 anni, piante fiorite e piantine da orto per vendita al dettaglio e all’ingrosso, su 5,5 ettari di cui 3,5 in serra".

Quanti vasi in plastica usate annualmente?

"Difficile rispondere dettagliatamente perché si usano diverse misure di vaso per accompagnare le varie fasi di crescita e rinvaso di piante in produzione. Possiamo dire che mediamente utilizziamo circa 250mila vasi da 10 centimetri di diametro e 300mila da diametro 14".

Il contributo ambientale sui vasi era una proposta volta a mettere un freno alla grande quantità di rifiuti che si producono.

"Premetto di condividere la regolamentazione della produzione dei rifiuti a sostegno dell’ambiente. Considerare il vaso come imballaggio però, non sarebbe stato giusto. In primis perché il vaso è davvero un bene strumentale, non imballaggio, nel senso che è propedeutico per la crescita e lo sviluppo della pianta, quindi della sua produzione. Poi va aggiunta una specificità importante e centrale in questa vicenda, e cioè che il nostro settore risponde già all’obbligo imposto circa due anni fa, di impiegare materiale riciclato e riciclabile".

Cosa avrebbe comportato l’imposizione, oggi scampata, del contributo ambientale?

"Sarebbe stato un vincolo davvero pesante per questo settore già penalizzato da tanti fattori. Anche se sono fatti ormai noti, vanno considerati tutti gli aumenti generali delle spese di corrente, di concimi e prodotti antiparassitari, di carburante, che già incidono sui costi di produzione assottigliando i margini di entrate. Quindi un’ulteriore tassa avrebbe caricato notevolmente l’economia aziendale già compromessa dal fattore climatico che per il 2023 l’ha fatta da padrone".

Un anno dal bilancio negativo per il florovivaismo?

"Il colpo più duro è stato dover ammortizzare la scorsa primavera con la vendita floreale. I mesi piovosi di aprile e maggio coincidenti con la produzione aziendale programmata per la stagione che rappresenta il periodo clou dell’anno, ha causato una perdita quasi totale di vendite. Non è migliore il settore da trapianto a destinazione professionale per le piantagioni orticole in quanto molti imprenditori da agricoltura intensiva, hanno ridotto le aree di produzione".

La tassa evitata va a vantaggio anche del cliente?

"Produttore e cliente sono sullo stesso livello. Tuteliamo i nostri clienti facendoci carico più possibile di tutti gli aumenti in modo tale che non ricadano su di loro, con la consapevolezza che i prodotti floreali non sono di prima necessità, ma nonostante le comuni difficoltà, c’è sempre bisogno di fiori e colori e nessuno dovrebbe privarsene".

