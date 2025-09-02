Nonno e trafficante di droga: arrestato con una tonnellata di hashish a 80 anni

Pedaso (Fermo) 2 settembre 2025 - Era stato arrestato due anni fa alla frontiera francese mentre stava trasportando circa una tonnellata di hashish proveniente dal Marocco ma, dopo la condanna definitiva, aveva fatto perdere le sue tracce.

Erano scattate quindi le ricerche che, alla fine, hanno permesso di rintracciare il latitante, un 80enne di Pedaso incensurato, e di farlo finire in manette. Ad eseguire il mandato di arresto europeo emesso dalle autorità francesi a carico di ricercato sono stati gli uomini della squadra mobile della polizia di Fermo.

Tutto è iniziato quando l’Interpol, il Servizio per la cooperazione internazionale di polizia, divisione S.I.Re.N.E., hanno fatto pervenire presso gli uffici della squadra mobile della Questura una segnalazione, nella quale venivano indicate le generalità di un uomo, un autotrasportatore di 80 anni impiegato di una ditta di Firenze e con una patente straniera che gli permetteva di guidare nonostante la sua età, il quale, nel mese di dicembre del 2023 era stato fermato alla guida del suo autoarticolato alla frontiera di Boulou, in Francia, proveniente dalla cittadina spagnola Alicante.

A seguito del controllo, gli uomini della gendarmeria francese, avevano rinvenuto, occultato tra bancali di confezioni di olio, un grosso quantitativo di sostanza stupefacente, precisamente 987 chili di hashish. Una volta smascherato, l’uomo era stato arrestato e posto a disposizione delle autorità francesi. Nei giorni scorsi, dopo la sentenza di condanna definitiva, determinata una pena detentiva da scontare di sei anni, le autorità transalpine hanno emesso un mandato di arresto internazionale a carico dell’uomo per produzione, vendita e acquisto illecito di sostanze stupefacenti, con relativa richiesta di estradizione nel loro paese.

A seguito di ciò, gli uomini della squadra mobile, guidati dal dirigente Gabriele Di Giuseppe e coadiuvati dai militati della stazione carabinieri di Pedaso, hanno sviluppato i necessari accertamenti e individuato l’abitazione della moglie dell’80enne. Qui dopo essere stato arrestato e informato del provvedimento francese emesso a suo carico, è stato dapprima condotto presso gli uffici della questura, e successivamente trasferito nella Casa di reclusione di Fermo a disposizione del presidente della Corte di Appello di Ancona per la convalida dell’arresto. Da ulteriori indagini è emerso che la moglie, residente a Pedaso ma di origini magrebine, aveva trasferito tutti i ricavi del traffico di droga in Marocco, dove aveva acquistato decine di immobili.