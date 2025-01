Nos Project Team consegna le scarpe FF al deejay Mario Fargetta

Si sono fatti trascinare dai ritmi, dai suoni, dai mix sempre nuovi di Mario Fargetta, uno degli autori radiofonici più amati, anche gli imprenditori del Nos Project Team, prima e unica esperienza di networking Made in Marche, che ha mosso i primi passi due anni fa. Gianluca Petrelli e Mauro Testatonda (Del Papa srl, Rapagnano), Elisabetta Pieragostini e Paolo Pallotta (Dami srl, Sant’Elpidio a Mare) e Gianluca Tiberi (Top Model srl, Morrovalle) hanno deciso di realizzare la FF (For Fargetta), scarpa personalizzata dedicata a uno dei più grandi e conosciuti disc jockey italiani e gliel’hanno consegnata personalmente proprio in occasione di una tappa fermana del suo girovagare per l’Italia.

Una scarpa che non solo è personalizzata e riflette lo spirito dinamico e in costante movimento di Fargetta, ma è espressione del miglior ingegno calzaturiero frutto del lavoro della prima rete d’impresa collettiva e glocale del distretto regionale calzaturiero. La FF è la risultante di questo mix che mette insieme il lavoro di modelleria, la prototipazione rapida e altri materiali della Dami, l’assemblaggio con cuoio e prefresati di Del Papa. "Si tratta di una calzatura sportiva in pelle nera e bianca, con un design accattivante e l’applicazione di loghi colorati e stampati in 3D"