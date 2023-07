‘NoSound Fest’, già 20.000 i biglietti venduti

Il ‘NoSound Fest’ di Servigliano scalda i motori, sono circa 20.000 i biglietti venduti in prevendita. E’ stata presentata ufficialmente ieri presso l’ex stazione di Servigliano, la nona stagione del ‘NoSound Fest’ che si svolge al Parco della Pace, divenuto monumento nazionale, che si terrà dal 21 al 23 luglio, grazie alla collaborazione fra il Comune di Servigliano e la società ‘Best Eventi’. Alla cerimonia oltre al sindaco Marco Rotoni, sono intervenuti il consigliere regionale Marco Marinangeli, i rappresentanti provinciali dell’Admo Paolo Romitelli e Lilt Federico Costantini, il presidente del consiglio comunale Danilo Viozzi, la presidente della Pro loco Luigina Rossi e i ragazzi di Fantasenremo. "E’ partito 9 anni fa il NoSound Fest – racconta Marco Rotoni – una felice intuizione, una famiglia che cresce in termini di qualità, ma anche nelle collaborazioni. Quest’anno abbiamo iniziato con la data zero del tour dei Negramaro. Inoltre possiamo contare su un contenitore unico come il Parco della Pace, una sorta di stargate che collega la storia al predente". Parole di elogio arrivano anche dal Marco Marinangeli: "Un festival che merita l’attenzione della Regione, in primo luogo perché ha saputo dimostrare la sua attitudine a lavorare in sinergia con il territorio creando condizioni per incentivare il turismo e l’economia locale, ma la cosa importante è che lo fa con continuità da 9 anni". Si arriva poi ai dati salienti, il concerto di Luché e Shiva del giovedì 20 luglio è saltato, la Best Eventi ha già annunciato che sarà possibile richiedere il rimborso del biglietto alle rispettive piattaforme di acquisto entro il 31 luglio. Restano invece il 21 Ska-P; la reunion degli Articolo 31 del 22 e la grande attesa da parte dei giovanissimi di Sfera Ebbasta del 23. "Purtroppo per un infortunio Shiva non potrà partecipare – commenta Danilo Viozzi – per il resto è tutto confermato. La novità riguarda l’allestimento di un palco molto tecnologico che darà maggiore impatto agli spettacoli. Confermata la macchina organizzativa, con la sicurezza affidata alla Misericordia di Montegirogio, protezioni civile, forze dell’ordine, il servizio di accoglienza sarà curato dalla Pro loco". Ad aggiungersi ai concerti con due postazioni ci saranno Lilt e Admo. Questìultima nello scorso anno ha donato 15 sacche di cellule staminali, una speranza di vita per chi le riceve; mentre la Lilt ha effettuato circa 1.100 prestazioni sanitarie nell’ultimo anno.

Alessio Carassai