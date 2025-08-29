‘Note d’Arte’ con Francesco Nigro e Violetta Petrelli

Intense emozioni all’Accademia internazionale di musica Malibran di Altidona, che nella sala Colonna ha ospitato il nuovo appuntamento della rassegna Concerti Oro 2025 ‘Note d’Arte’. Protagonista della serata è stato il duo ‘Stilusarte’ formazione emergente nel panorama musicale nazionale composta dall’oboista Francesco Nigro e dalla pianista Violetta Petrelli. Il duo ha proposto un affascinante viaggio attraverso i capolavori di compositori di epoche e stili diversi trasportando il pubblico in un raffinato percorso artistico.

"La serata si è rivelata un’occasione speciale – commenta Rossella Marcantoni soprano e presidente dell’Accademia Malibran, nonché direttrice artistica della stessa – per celebrare il talento e la passione dei giovani musicisti come l’oboista Nigro e la pianista Petrelli. Lui riconosciuto tra i più talentuosi oboisti della sua generazione con la sua sensibilità e abilità interpretativa si distingue come vera eccellenza nel panorama musicale. Lei con eleganza e sobrietà, ha confermato il suo talento e la sua passione per la musica".

Il calendario degli appuntamenti prosegue alla Malibran che da sempre propone incontri con l’arte di ampia varietà di generi spaziando dalla musica classica al jazz, fino alla canzone d’autore coinvolgendo artisti di alto livello e attirando il pubblico di ogni età.

Paola Pieragostini