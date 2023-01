’Notre Dame de Paris’ sarà a scopo benefico

La Compagnia dei Frolli erà in scena nel tetro comunale di Porto San Giorgio il musical Notre Dame de Paris alle 21,15 di sabato e ripetizione alle 17 di domenica. Lo spettacolo ha scopo benefico a favore della Croce Azzurra di Porto San Giorgio per l’acquisto di una nuova autombulanza. Il musical è tratto notoriamente dal romanzo di Victor Hugo e musicato da Riccardo Cocciante. Il musical era stato programmato per il 10 e l’11 dicembre ma è stato necessario rinviarlo in seguito ad un incidente occorso ad uno dei protagonisti. Prevendita biglietti presso l’edicols di Catia Pranzetti sul viale don Minzoni. Il servizio di biglietteria comunque funzionerà fino all’inizio dello spettacolo.