Arte, musica e performance: la Notte Bianca è da record

Fermo, 10 luglio 2023 – La notte bianca di Fermo indossa un abito elegante e si riempie di magia. Una notte speciale, con tante presenze, fra visite nei musei, la musica nei luoghi simbolo della città, attrazioni, spettacoli, le animazioni per bambini. Il titolo dell’evento, Artificium, dava già l’idea, per un tripudio di arte e bellezza come aveva annunciato l’assessore Lanzidei in sede di presentazione, perchè tanti sono stati gli esempi in cui la cultura si è fusa e si è misurata nei luoghi della cultura. Ad esempio, la musica con la collaborazione del Conservatorio Pergolesi di gran fascino ha risuonato in luoghi speciali della città, dal flauto alla sala del Mappamondo, al clarinetto alle Cisterne romane, chitarra e basso elettrico a San Filippo, il pianoforte alla Sala dei Ritratti, la chitarra classica alle Cisterne, il sax alla loggetta della biblioteca, l’arpa alla Pinacoteca.

E ancora: in piazza dj set e il tributo a De Andrè, le animazioni per bambini in piazzale Azzolino, il body painting nel cortile di piazzale Azzolino, senza dimenticare il gran finale a suggellare una serata indimenticabile con le suggestive fontane danzanti. E ancora: le visite guidate a cura del Fai a palazzo dei Priori, alle Cisterne e alla Sala del Mappamondo. Senza contare le visite ai musei, alla biblioteca Spezioli, che hanno collezionato oltre 2.500 presenze e visitatori. Una serata che ha visto i negozi del centro aperti fino a tardi con grande presenza di persone.

"Artificium è stata la dimostrazione del perfetto connubio che può avvenire tra bellezze monumentali, luoghi della cultura e performance – commenta l’assessore alla cultura, Micol Lanzidei – facendo sempre assurgere la nostra Fermo nell’olimpo dei luoghi d’arte, grazie alla dedizione del personale della biblioteca, dei musicisti del Conservatorio, dei volontari del Fai". Commovente lo spettacolo finale di fontane danzanti, l’assessore Mauro Torresi si dice pienamente soddisfatto ne e parla di una notte bianca da ricordare.