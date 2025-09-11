Notte brava a Lido Tre Archi. Cinque giovani a processo

Finiranno sotto processo i cinque componenti della banda che si era resa protagonista della violenta notte brava consumatasi tra il 21 e il 22 agosto 2024 a Lido Tre Archi e in cui era rimasto ferito un uomo di Fermo. Ad essere stati rinviati a giudizio cinque giovani di nazionalità tunisina che erano stati individuati e denunciati dagli uomini della squadra mobile. Tutti saranno chiamati a comparire davanti al giudice del tribunale di Fermo per rispondere dei reati di danneggiamento aggravato, ricettazione, possesso illegale di armi e oggetti atti ad offendere. Uno di loro dovrà anche rispondere di lesioni personali provocate a un residente, aizzandogli contro un cane di grossa taglia.

Tutto era iniziato quando gli abitanti del quartiere avevano segnalato alla polizia che cinque nordafricani, armati di coltello, avevano danneggiato diverse auto in sosta. Intorno all’una di notte, era stato notato uno strano andirivieni nelle vie principali di Lido Tre Archi e, in particolare, alcune persone che stavano litigando, per poi raggiungere via Segni, luogo in cui, l’indomani mattina, erano state trovate numerose autovetture con gli pneumatici squarciati. Erano quindi scattati gli immediati accertamenti da parte degli investigatori della squadra mobile sezione criminalità straniera, che avevano consentito di raccogliere diverse testimonianze e particolari dell’azione criminale messa in atto dalla banda.

Gli elementi in possesso degli inquirenti, alla fine, hanno permesso di individuare gli autori dei crimini perpetrati nella notte tra il 21 ed il 22 agosto 2024, che avevano messo in atto una serie di danneggiamenti alle auto parcheggiate, squarciando gli pneumatici e danneggiando gli specchietti laterali. Inoltre, al termine delle indagini, è stata anche individuata la persona del gruppo che aveva provocato lesioni ad un residente, che stava protestando contro i giovani, servendosi di un cane di grossa taglia che gli aveva aizzato contro. In più, gli uomini della squadra mobile hanno scoperto che i cinque utilizzavano per muoversi un’auto, provento di furto, rubata qualche giorno prima proprio ad una donna del posto.

Decisive, per l’identificazione dei cinque malviventi, sono state le descrizioni rese dai residenti che hanno indicato alla polizia alcuni particolari dell’azione, avvenuti anche al di fuori del quartiere, laddove i nordafricani erano stati notati litigare tra di loro, per poi dileguarsi e nuovamente riapparire nelle vie del quartiere con al seguito un coltello e un cane di grossa taglia. Il tunisino individuato come aggressore con il cane dell’uomo fermano, già noto alle forze dell’ordine, era stato già denunciato in precedenza alla autorità giudiziaria per resistenza a pubblico ufficiale.

Fabio Castori