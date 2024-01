"Notte di Capodanno senza medico"

"Nella notte fra l’1 e il 2 gennaio dalle 20 alle 8 del mattino il Ppit (Punto di primo intervento territoriale) è rimasto senza medico, un fatto grave che spero non accada più e su cui mi auguro in futuro una maggiore collaborazione con le istituzioni locali". Sono le parole del sindaco di Amandola Adolfo Marinangeli, che sulla questione aveva chiesto chiarimenti sia ai dirigenti dell’Ast (Azienda sanitaria territoriale) di Fermo, segnalando l’accaduto anche all’assessore regionale alla sanità Filippo Saltamartini e al Prefetto di Fermo Michele Rocchegiani. "Sono venuto a conoscenza dell’accaduto in via informale – spiega Adolfo Marinangeli – mi era stata inviata una mail sabato 31 dicembre sera, documento che io avrei visto solo il 2 di gennaio, se nessuno mi avesse informato in via indiretta del fatto che il Ppit di Amandola dalle 20 dell’1 gennaio e fino alle 8 del giorno dopo avrebbe erogato il suo servizio senza la presenza di un medico, una mancanza gravissima. Parliamo del punto sanitario di primo intervento più avanzato dell’intera area montana che copre un raggio di circa 20 chilometri, con all’interno paesi di tre provincie: Comunanza, Montemonaco, Montefortino, Montefalcone Appennino, Sarnano, Monte San Martino per fare un esempio. Un servizio essenziale a tutela della popolazione dell’area montana, visto che il punto di assistenza più vicino si troverebbe a circa 40 chilometri di distanza e con una viabilità sicuramente non agevole. Ho effettuato un controllo personale sul Ppit, mi è stato riferito che nel tempo indicato ha effettuato due piccole medicazioni grazie alla presenza degli infermieri, ma cosa sarebbe accaduto se fosse arrivato un caso di maggiore gravità?". Una questione delicata quella del Ppit che, ha aperto fra la popolazione di Amandola e dei centri limitrofi, una discussione sulla sanità. "Quello che mi ha colpito è il fatto che la Direzione dell’Ast – continua Marinangeli – abbia subito risposto tramite stampa all’accaduto annunciando che non ci saranno tagli. Un atteggiamento grave, è ora di smetterla di togliere servizi alla montagna ed aspettare le pressioni dei sindaci del territorio per cambiare strategia. Non si può pensare di abbandonare il territorio, noi non lo accettiamo. Speriamo che le promesse fatte non siano solo parole, l’attenzione sarà alta per evitare che ogni situazione pericolosa, così come avvenuto nella notte del 1 gennaio al Ppit di Amandola non si ripeta".

Alessio Carassai