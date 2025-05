Notte di furti: raid a ’Fior di Grano’ e ’La Papalina’

Ci vuole una buona dose di sfrontatezza per prendere di mira attività commerciali e stabilimenti balneari mentre in città impazza la festa che richiama decine di migliaia di persone e che dura tutto il tempo del lungo ponte del Primo Maggio. Accade a Porto Sant’Elpidio che, mentre c’è chi si diverte, ci sono malviventi che approfittano del momento di festosa distrazione per mettere a segno furti nella pasticceria ‘Fior di Grano’ (sulla piazzetta a nord della pineta) con un bottino di diverse migliaia di euro, e allo chalet La Papalina per una somma risibile di 10 euro e pare sia stato tentato un terzo furto in un altro chalet.

Erano le 22,54 di domenica quando una banda di cinque soggetti è entrata in azione, presso ‘Fior di Grano’. Secondo quanto ricostruito anche grazie alle immagini della videosorveglianza, i malviventi sono arrivati a bordi di una Giulietta Bianca, rubata il giorno prima a Civitanova Marche: hanno estratto dal bagagliaio un estintore e un chiusino di ghisa piuttosto voluminoso che hanno scagliato contro la vetrata dell’attività, riducendola in mille pezzi. Tre malviventi sono entrati puntando alla cassa automatica dove c’era l’incasso della giornata, subito arraffato. Nel frattempo, un balordo era in auto e l’altro, con l’estintore, è rimasto fuori a mo’ di palo. Passanti hanno notato quanto stava accadendo e hanno allertato la polizia: una pattuglia era già in zona per cui in un attimo gli agenti sono confluiti sul posto ma i balordi sono stati ancora più rapidi ed erano già in fuga. Ieri anche la scientifica era sul posto per i rilievi del caso, oltre ad acquisire le immagini della videosorveglianza.

Erano circa le 4,20, invece quando un ladro solitario, servendosi di un ombrellone, ha sfondato la porta dello chalet ‘La Papalina’, facendo scattare l’allarme: il tempo di prendere i 10 euro che c’erano in cassa ed è scappato via. L’ipotesi, è che l’episodio sia slegato da quello a ‘Fior di Grano’. Più probabile, invece, che sia stato lo stesso ladro solitario a tentare un furto in un altro chalet, senza riuscirci.

"Sono fatti che amareggiano. Dispiace molto quando un’attività della città viene violata da malviventi e deve fare la conta dei danni. Ho contattato le forze dell’ordine, con cui c’è un confronto costante e – commenta l’assessore alla sicurezza, Enzo Farina – chiederemo la massima attenzione in vista della stagione estiva, a presidio della costa, con l’ausilio della nostra polizia locale".

Marisa Colibazzi