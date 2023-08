Notte rosa, come cambia la viabilità

La notte tanto attesa è finalmente arrivata: questa sera in tutta la costa di Porto Sant’Elpidio andrà in scena "La Notte + Rosa della Riviera Marchigiana", un evento unico che vedrà coinvolta l’intera città dal lungomare sud fino alla parte nord con spettacoli, dj set, concerti e mercatini. Per l’occasione sono stati creati addobbi ad hoc, rigorosamente rosa, in molte vie cittadine, con la torre dell’orologio interamente coperta di luminarie rosate a simboleggiare la festa più grande dell’estate elpidiense. Nel corso della serata verranno consegnati dei gadget e verrà premiata anche la vetrina più rosa della città: un contest creato dall’assessorato al turismo, che ha stimolato tutti i commercianti, coinvolgendoli in quella che si è rivelata una vera e propria divertente corsa all’addobbo. Già nelle pagine social le diverse vetrine stanno spopolando con numerosi like ed interazioni, sinonimo di quanto l’iniziativa abbia avuto seguito. Di pari importanza rispetto all’organizzazione e alla programmazione degli eventi è il discorso legato a viabilità e sicurezza. Di comune accordo con questura e prefettura, l’amministrazione ha organizzato un piano sicurezza rigido con molte unità coinvolte, dai carabinieri, ai volontari della protezione civile, oltre ai servizi di sicurezza, mentre per garantire una viabilità scorrevole si è optato per 10 aree parcheggio ed il servizio gratuito di bus navetta dalle 19.30 all’1.30 per raggiungere le varie postazioni in totale tranquillità. Chi arriverà a Porto Sant’Elpidio potrà usufruire, dunque, dei parcheggi situati presso l’ex Orfeo Serafini sul lungomare; dei posteggi tra via Palermo e via Pesaro, in piazza Benedetto Croce, via Potenza e via Milano in zona Faleriense; quelli di via Canada, via Belgio, via Trentino (zona Lidl)per il Nord della città; di via San Francesco d’Assisi, Villa Murri in centro; possibilità di parcheggio anche all’altezza della piscina comunale ed in via Firenze. Per il bus navetta, invece, va segnalato che i due mezzi in servizio effettueranno le fermate al villaggio turistico Le Mimose di via Faleria, al Frontemare parking sul lungomare Faleria, alla rotonda sul lungomare centro, in viale della Vittoria, in via Belgio, al villaggio turistico Holiday in via Canada, al villaggio turistico La Risacca sul lungomare Europa. Per facilitare l’accesso a tutte le attrazioni ed ai servizi, è stata allestita una mappa interattiva online, consultabile nelle pagine ufficiali dell’assessorato al turismo e all’account "We Love Porto Sant’Elpidio" su Instagram. Nadir Tomassetti