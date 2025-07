Notte Rosa, due giorni di festa e un sito nuovo per il turismo: entusiasmo e sinergia nella riunione con le categorie convocata dall’amministrazione comunale e svolta dall’assessore al turismo, e al commercio, Giampiero Marcattili. Una quarantina di operatori tra balneari, albergatori, ristoratori, commercianti e gestori di chalet si sono riuniti mercoledì scorso per un doppio appuntamento fondamentale: da un lato la presentazione della nuova edizione della Notte Rosa, dall’altro il rilancio del sito turistico cittadino.

Il cuore dell’incontro è stato proprio l’evento simbolo dell’estate: la Notte Rosa. Quest’anno raddoppia, con una speciale anteprima il 25 luglio e il clou della festa il giorno successivo, sabato 26. Un’opportunità in più per far brillare la città e coinvolgere turisti e residenti in un’atmosfera unica, tra spettacoli, musica e iniziative nei locali, favorendo gli acquisti che poi è il motivo primo per l’organizzazione della manifestazione. L’invito rivolto a tutti è stato molto chiaro: collaborazione massima, sia nella promozione che nella partecipazione che dell’addobbo del proprio negozio, esaltando il color rosa.

Ma non solo festa. La prima parte della riunione ha visto la presentazione del nuovo sito del turismo, rinnovato grazie a un bando regionale. Il progetto offrirà alle attività commerciali la possibilità di inserirsi direttamente e in modo gratuito nella piattaforma, caricando informazioni, foto e contatti. Un modo concreto per dare visibilità a tutto il tessuto economico locale e per guidare i visitatori alla scoperta delle eccellenze del territorio. L’atmosfera che si respira in ogni modo si caratterizza per serenità e voglia di fare. Nessuna polemica, quindi, ma solo spirito costruttivo. Due giorni di festa per la notte rosa invece di uno sembrano mettere d’accordo proprio tutti.