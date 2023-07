’Notte Rosa fai da te’, gli esercenti si organizzano Momenti di festa e musica anche nella zona nord

Il comune non ci considera? Allora noi facciamo da soli! È più o meno questo il ragionamento che hanno fatto i negozianti che operano nella zona nord di Porto San Giorgio. Sabato infatti sarà la giornata dedicata alla ’Notte Rosa’ che ogni anno attira moltissima gente e genera lavoro per tutte le attività, ma l’attenzione dell’amministrazione comunale si è concentrata sulla zona centrale della città, trascurando le periferie. Così gli esercenti di viale dei Pini, specialmente quelli posizionati sotto al portico dalla farmacia Boncori verso sud, non si sono persi d’animo e hanno deciso comunque di creare allegria e accogliere i propri clienti, sentendosi partecipi della festa nonostante la scarsa considerazione e poche attenzioni ricevute. Chi si recherà a fare compere godrà dell’aria di festa caratterizzata dal colore rosa che dominerà portico, negozi e i bar. Un modo di partecipare inviando messaggi chiari agli amministratori.