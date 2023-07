Notte Rosa, la rivoluzione parte dal nome

di Silvio Sebastiani

Notte Rosa, si cambia. A cominciare dal nome: non più "Notte Rosa Revolution", bensì "Porto San Giorgio balla!" Non sarà più Maria Teresa Scriboni a organizzarla, bensì, tramite la Pro Loco, l’incarico è stato affidato a Giuseppe Nuciari. La festa è in calendario il 29 luglio, ma già da tempo l’assessore al commercio, Giampiero Marcattili, ci sta lavorando perché, essendo una delle manifestazioni di Porto San Giorgio più importanti e frequentate, possa rinnovare il successo di sempre. Aggiungendo il corollario "suona e canta" al nome "Porto San Giorgio balla" si coglie un segno distintivo della città. Altra novità della Notte Rosa riguarda l’area di svolgimento che, dal centro della città, dove si è sempre tenuta, si allargherà al lungomare Gramsci e al quartiere sud. Quanto al nome, non poteva più chiamarsi "Notte Rosa Revolution", perché non vi è più colei che glielo aveva imposto, che finora è stata promotrice e organizzatrice della manifestazione, garantendole il successo anche in termini di buoni affari per gli operatori commerciali sangiorgesi, che era il principale obiettivo da lei perseguito. Maria Teresa Scriboni non ci sarà ed è come togliere al nome "Notte Rosa" il termine "Revolution", con cui lei stessa lo aveva integrato. Per moltissimi anni direttrice della Confcommercio, e in tale veste protagonista di tante iniziative tese a favorire lo sviluppo turistico e commerciale della città, l’anno scorso è andata in pensione, ma non si è messa da parte, bensì conoscendola sarà sempre pronta a dare il proprio contributo per la crescita della sua amata Porto San Giorgio.

L’impressione è che la politica, dopo aver giovato del suo apporto, si sia dimenticata di lei, limitandosi a riconoscerle lo status di risorsa per la città. Un po’ poco, anzi niente rispetto a quanto ha dato e alle promesse avute. Che l’amministrazione comunale di Porto San Giorgio, però, avrebbe ancora bisogno della sua esperienza è facile intuirlo nel fatto che abbia avvertito la necessità di chiamare Giuseppe Nuciari, notoriamente esperto nell’organizzazione degli eventi di carattere ludico e culturale. A lui il Comune si è rivolto altre volte per averne delle consulenze. In particolare, a suo tempo gli affidò la direzione di "Magica Notte", la notte bianca dei bambini, che registrò una grande partecipazione e unanimi consensi. Con queste premesse, non si comprende il motivo per il quale l’amministrazione comunale non l’abbia riproposta anche per il 2023. "La Notte Rosa 2023 sarà impostata essenzialmente sulla musica e sul ballo", la chiosa dello stesso Giuseppe Nuciari.