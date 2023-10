’Notte + rosa’ nel mirino. Piovono polemiche

Ancora si parla della Notte +rosa delle Marche, dello scorso 26 agosto con lussuosa anteprima il 21 agosto con Elettra Lamborghini, ma non per l’evento in sé la cui ottima riuscita trova tutti d’accordo, quanto per conoscere i costi e fare luce su chi e come li ha sostenuti, a partire dalla Regione e dall’Atim. Andava in questa direzione l’interrogazione presentata dal Pd in Regione.

E ieri, durante il consiglio regionale, l’assessore al bilancio Goffredo Brandoni ha risposto, sostenendo che l’Atim, con proprio decreto, ha conferito l’incarico all’Associazione Futura, il 25 agosto per l’acquisizione di servizi di attività di promozione territoriale nell’ambito della Notte +rosa che si sarebbe svolta l’indomani, 26 agosto, a Porto Sant’Elpidio. "L’incarico è stato affidato con procedura negoziata, senza pubblicazione del bando (ha richiamato precisi articoli normativi, ndr) e di quanto stabilito dalla programmazione dell’Atim. Allo stato attuale risulta che i servizi sono stati regolarmente resi, ma non risulta formalmente pervenuta la relazione finale, né la fattura dei servizi resi, quindi l’Atim non ha ancora proceduto alla relativa liquidazione". "E’ un’iniziativa che la Regione ha fatto bene a sostenere e l’interrogazione era solo per fare chiarezza su come vengono applicate le risorse regionali" ha chiarito Emanuela Bora (Pd) per poi specificare che la specifica legge regionale stabilisce che "la concessione di contributi è subordinata alla predeterminazione da parte delle amministrazioni procedenti. Non c’è ancora la liquidazione, ma non c’era neanche l’impegno di spesa quando l’iniziativa è stata fatta. E questo è un errore. I soldi pubblici vanno gestiti in maniera onesta e trasparente". Pesante la stoccata che la Bora lancia all’Atim, convita "che si tratti di una scatola vuota in cui sono state preparate comode poltrone e dove di trasparente c’è veramente poco". Ma fa le pulci ai conti della Notte +rosa anche l’interrogazione del Laboratorio Civico cui sarà data risposta nel consiglio di sabato (ore 9) dove si chiede di conoscere nel dettaglio le sponsorizzazioni di privati usate direttamente e indirettamente (tramite associazioni, comitati, organizzazioni varie) e un dettagliato resoconto di entrate e uscite dei principali eventi: il concerto del 21 agosto (Elettra Lamborghini), la serata del 25 agosto alla Faleriense (Aspettando la Notte +rosa) e quella del 26 agosto, la Notte+Rosa, appunto.

Marisa Colibazzi