Notte rosa di violenza a Porto San Giorgio (Fermo): ragazzo ferito a coltellate

Porto San Giorgio (Fermo), 31 luglio 2023 – La ‘Notte Rosa’ a Porto San Giorgio, ha richiamato migliaia di visitatori ma è stata macchiata da vari episodi di violenza verificatisi nel corso della lunga notte, tradotti in sei feriti trasportati al pronto soccorso. Il primo caso si è registrato intorno alle 23, in un appartamento in via Properzi, dove è scaturita una colluttazione tra due uomini (un nigeriano ed un pakistano) finita con il ferimento di entrambi.

Notte Rosa a Porto San Giorgio: oltre alla festa alcuni episodi di violenza

Il luogo della lite è stato raggiunto dal personale medico e sanitario del 118, Croce Azzurra di Porto San Giorgio e Croce Verde di Fermo, che dopo i primi soccorsi prestati sul posto (ad avere la peggio il nigeriano che ha perso molto sangue) hanno disposto il trasferimento di entrambi gli uomini al pronto soccorso di Fermo. Sul caso indaga la polizia, i cui agenti sono stati chiamati ad intervenire.

A distanza di qualche ora, polizia, Guardia di Finanza, carabinieri e stesso personale medico e sanitario, sono stati chiamati ad intervenire sul lungomare Gramsci in centro, dove un ragazzo ventenne di nazionalità italiana, è stato accoltellato ad un fianco, a seguito di una lite con un altro ragazzo, dileguatosi tra la folla prima dell’arrivo delle forze dell’ordine e dei soccorsi medici. Il ventenne è stato trasportato al pronto soccorso e fortunatamente le sue condizioni non sono apparse particolarmente gravi. Le forze dell’ordine hanno subito avviato le indagini per risalire all’identità del ragazzo che ha aggredito il ventenne e alla motivazione che ha fatto scaturire la lite tra i due.

Accanto alla parte bella della ‘Notte rosa’ promossa nel segno della festa e leggerezza estiva, si sono verificati altri casi di intervento delle forze dell’ordine mirati a sedare risse e altri interventi del personale medico e sanitario, conclusisi con il trasporto al pronto soccorso di altri tre giovani, per lievi ferite riportate in liti tra ubriachi.

"Terminata la partecipata e riuscita ‘Notte Rosa’ – commenta il sindaco di Porto San Giorgio Valerio Vesprini – esprimo il mio più sentito ringraziamento alle forze dell’ordine. La sicurezza delle migliaia di persone che si sono riversate nella nostra città e nei locali dalle prime ore di sabato, è stata garantita grazie ai costanti pattugliamenti effettuati dal centro fino al lungomare. Alcuni episodi incresciosi sono stati limitati dal pronto intervento e dalla presenza di polizia, carabinieri e Guardia di Finanza, sinonimo di massiccio servizio di controllo per la cui predisposizione ringrazio il prefetto, il questore ed i vertici di carabinieri e Guardia di Finanza. Le forze dell’ordine – prosegue il sindaco – hanno svolto un lavoro encomiabile sia in termini di prevenzione che d’indagine, identificando diversi giovani che si sono resi protagonisti di episodi deplorevoli. Ribadisco –che al netto dei fatti di cronaca purtroppo spesso imprevedibili, gli operatori sono riusciti a limitare al massimo fenomeni di disturbo della quiete pubblica garantita da azioni e fatti concreti".