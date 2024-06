Notti a tema medievale:: "Ogni sera 16 esibizioni"

‘La Santa Inquisizione’ è il tema dell’edizione numero 32 di ’Città Medioevo’. Torna infati dal 18 al 21 luglio la manifestazione storica e con essa il centro storico di Sant’Elpidio a Marefarà un tuffo indietro nel tempo, rievocando le suggestive atmosfere medievali. "Abbiamo deciso di mettere in scena alcuni dei casi più frequenti di eresia – è stato detto durante la presentazione - cercando di ricostruire le varie fasi inquisitorie: la venuta dell’inquisitore, e l’istruzione del processo, fino alla pronuncia del giudizio e all’ esecuzione pubblica della condanna" Anche quest’anno, l’ingresso a Città Medioevo sarà gratuito e saranno disponibili navette che dalla costa raggiungeranno il centro di Sant’Elpidio a Mare per portare visitatori e turisti.

Tante le attrazioni in programma per questa emozionante edizione: ogni sera andranno in scena 15 spettacoli in altrettante postazioni fisse, oltre a quella in Piazza Matteotti. Da sottolineare: 12 di queste saranno curate dalle contrade storiche, 2 dalle delegazioni foranee e 1 dagli arcieri storici della Contesa del Secchio. Una scena di avvio e una di chiusura in condivisione tra contrade e delegazioni introdurranno e chiuderanno ogni sera sul tema scelto: l’arrivo dell’inquisitore e, al termine, la scelta delle pene da comminare agli eretici. Le contrade storiche accoglieranno il pubblico nelle taverne all’interno del borgo antico. Ci sarà l’anteprima con Piccola Città Medioevo (18 luglio) e il teatro per ragazzi in collaborazione con Lagrù. Si manterranno intatte tutte le peculiarità che hanno reso Città Medioevo uno spettacolo unico dal 1992. Tutto ciò sarebbe impossibile senza la passione e la dedizione dei volontari, a cui vanno i sentiti ringraziamenti del Presidente dell’Ente Contesa, Alessandra Gramigna: il comitato tecnico, le contrade storiche, le delegazioni foranee, l’amministrazione comunale e il consiglio di presidenza dell’Ente Contesa e il suo gruppo di lavoro. "Questa edizione è la vera testimonianza del successo di certi eventi e del buon lavoro svolto dagli organizzatori – ha detto il Sindaco Alessio Pignotti –. Una manifestazione di qualità che abbiamo voluto ancora di più valorizzare proseguendo con la gratuità dell’ingresso e mettendo a disposizione delle navette che dalla costa raggiungeranno il centro di Sant’Elpidio a Mare".

Marisa Colibazzi