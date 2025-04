Notti tropicali e pioggia: "Ecco il clima fermano"

I cambiamenti climatici hanno da sempre caratterizzato l’evoluzione del pianeta Terra. Eppure da qualche tempo l’attenzione relativa al riscaldamento climatico desta qualche preoccupazione. Il motivo principale è riconducibile al fatto che l’aumento della temperatura a cui assistiamo da circa 150 anni è anomalo perché innescato dall’uomo e dalle sue attività.

Le conseguenze dei cambiamenti climatici si avvertono anche a distanza di pochi chilometri. Prendendo come riferimento i parametri pubblicati ieri mattina da Il Sole 24 Ore emergono differenze anche tra le province di Ascoli e di Fermo. La classifica finale dei comuni capoluogo di provincia è il risultato della media dei punteggi ottenuti dalle diverse città nei 15 indicatori climatici presi in considerazione, validati dal team di 3Bmeteo.

Per ogni parametro è stato calcolato il valore medio registrato in ciascuna città, a partire dai dati metereologici rilevati per fasce esaorarie sull’arco del periodo 2014-2024. Così per ciascuna graduatoria sono stati attribuiti mille punti alla città con il valore migliore. Il punteggio scende, in funzione della distanza rispetto alla prima classificata, fino allo zero attribuito all’ultima posizione. Alcuni indicatori sono considerati positivi (più alto è il valore migliore è la performance della città) altri negativi (più basso è il valore meglio è).

Per i trend degli eventi estremi, infine, è stato preso in esame il database dal 2008 al 2024 per poter realizzare le medie mobili triennali (2010-2024) dei valori relativi agli otto parametri esaminati nel tempo.

Mettendo a confronto le due realtà provinciali per quanto riguarda l’indice generale del clima Fermo si colloca al diciannovesimo posto preceduta proprio da Ascoli Piceno. La migliore posizione relativa alla provincia di Fermo, dove occupa l’undicesimo posto, è quella relativa all’intensità pluviometrica che indica l’accumulo medio in millimetri per ciascun giorno piovoso nella media del periodo 2014-2024. Nella stessa graduatoria Ascoli occupa la terza posizione nel ranking nazionale.

La provincia Picena, inoltre, occupa uno dei primi posti della graduatoria per quanto riguarda la percentuale dei giorni consecutivi senza pioggia. La provincia di Ascoli occupa infatti la seconda posizione mentre la provincia fermana la 57°. Ascoli figura invece all’80° posto nella classifica dell’escursione termica data dalla differenza tra temperatura massima - minima giornaliera in °C, media periodo 2014-2024 mentre Fermo è al 32° posto. Le notti estive sono più fresche nel capoluogo ascolano. Infatti la provincia di Fermo per quanto riguarda le cosiddette notti tropicali occupa la 69° posizione contro la 28° di Ascoli.

Vittorio Bellagamba