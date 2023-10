Novantenne si perde in campagna: lo ritrovano il giorno dopo

Un novantenne scomparso da casa, l’attivazione del piano ricerca, una notte col fiato sospeso per i familiari e poi la bella notizia del ritrovamento in buone condizioni di salute. E’ andata così a Petritoli, dove in contrada Papagnano vive Ottavio Abbruzzetti, solito fare passeggiate in campagna. La routine è stata però spezzata dal suo mancato rientro a casa, a partire dalla tarda mattinata di martedì. Dopo le prime ricerche attivate da familiari e conoscenti, è stato lanciato l’allarme. Erano le 19.30 circa quando è stato attivato lo specifico protocollo autorizzato dalla Prefettura di Fermo. Le operazioni hanno coinvolto i vigili del fuoco, i carabinieri, la Protezione civile ed il Soccorso alpino e speleologico. Ricerche che sono proseguite tutta la notte effettuate anche con l’ausilio dell’unità cinofila dei vigili del fuoco e un drone. L’intera area adiacente la residenza dell’anziano è stata perlustrata anche nelle zone impervie, ma di Abbruzzetti nessuna traccia. Poi ieri mattina, intorno alle 8.30, la bella notizia. L’anziano è stato ritrovato in un campo non lontano dalla sua residenza, rannicchiato su se stesso, infreddolito ma in buone condizioni di salute. E’ ipotizzabile che Abbruzzetti abbia perso l’orientamento, fino ad essere costretto dal calare della notte, a fermarsi nel punto del ritrovamento. Raggiunto dall’equipe medica del 118 e dell’elisoccorso è stato trasferito al pronto soccorso.