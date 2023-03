Nove angoli da scoprire con le Giornate Fai

di Angelica Malvatani

Tempo di rinascita, di fiori e di colori, la primavera, è anche il tempo della cultura e della bellezza grazie al Fondo per l’ambiente italiano che ogni anno accende le sue luci sul patrimonio immenso del nostro paese. Un appuntamento, quello con le Giornate di primavera del Fai, che si rinnova sabato e domenica e ancora una volta sarà il tempo per dare spazio al più importante evento di piazza dedicato al patrimonio culturale e paesaggistico del nostro Paese.

Anche in questa 31ª edizione, la manifestazione di punta del Fai offrirà l’opportunità di scoprire e riscoprire, insieme ai volontari della Fondazione, tesori di storia, arte e natura in tutta Italia con visite a contributo libero in oltre 750 luoghi di 400 città, la maggior parte dei quali solitamente inaccessibili o poco conosciuti. Per quest’anno l’attenzione è tutta per la città di Fermo, come ha spiegato la delegata di Fermo del Fai, Rossella Falzetta: "Apriamo nove spazi poco noti e come al solito bellissimi, le Giornate Fai di Primavera sono ormai il simbolo di una vocazione collettiva che anima l’Italia: quella per la cura e la valorizzazione del proprio patrimonio culturale. Questa manifestazione, ormai nota e consolidata, capace di coinvolgere ogni anno centinaia di migliaia di cittadini alla scoperta dei loro territori, si deve all’impegno e alla creatività di migliaia di volontari del Fai, affiancati da altrettanti studenti delle scuole italiane, gli apprendisti ciceroni, formati per l’occasione, ma si fonda anche sulla partecipazione di centinaia di istituzioni, associazioni, enti pubblici e privati, che in numero sempre maggiore, di anno in anno, vi collaborano, mettendo a disposizione luoghi, risorse e competenze".

Grazie alle Giornate del Fai luoghi sconosciuti e abbandonati sono tornati all’attenzione del pubblico, e ciò ha cambiato talvolta il loro destino, e luoghi chiusi al pubblico, tradizionalmente non considerati beni culturali, hanno scoperto invece di avere un valore culturale da promuovere e soprattutto condividere. Per Fermo sarà possibile visitare la Biblioteca Romolo Spezioli, con tutto il suo incantevole patrimonio, e la Chiesa di San Filippo Neri che è da poco tornata a disposizione della città per convegni e conferenze. E poi, ci sarà modo di visitare il conservatorio statale di musica ‘G.B. Pergolesi’, visitabile solo sabato, che risuona sempre del talento e della bellezza dei giovani, ma anche l’originale e storico MITI - Museo dell’Innovazione e della Tecnica Industriale,per ricordare una pagina di storia della città fondamentale, raccontata dagli stessi studenti del Montani. E ancora, aperto l’oratorio di Santa Monica, il meraviglioso palazzo Vinci Gigliucci al Girfalco, il Teatro dell’Aquila e il palazzo che ospita l’università Politecnica delle Marche, in via Brunforte. Su prenotazione si potrà visitare anche Palazzo Caffarini Sassateli, oggi sede della Prefettura. Si può prenotare sul sito del Fai, le aperture saranno sabato e domenica dalle 10 alle 12,30, dalle 14,30 alle 18, ultimo ingresso alle 17,30. Impegnati a fare da guide i ragazzi del liceo classico Annibal Caro, del liceo scientifico Onesti, dell’Ipsia Ricci, dell’Itet Carducci Galilei, del liceo artistico Preziotti, del Carlo Urbani di Porto Sant’Elpidio. Per info 3349158685.