Nove concerti in due fine settimana con lo ‘Square Music Festival’

Nove concerti spalmati in due fine settimana con artisti e generi musicali dedicati a tutte le fasce d’età, ecco servita la 2° edizione dello ‘Square Music Festival’. È stato presentato ieri nella sala consiliare il nuovo programma del festival musicale ideato grazie alla collaborazione delle associazioni montegiorgesi, con il supporto di sponsor locali e il sostegno dell’amministrazione. Il programma è stato illustrato dalle associazioni Tignum Montegiorgio, Guazza Eventi, Piane Mg, Circolo Tennis Montegiorgio, Amici Miei, Fem Centro pilates, e ovviamente dal sindaco Michele Ortenzi supportato dalla Giunta. Saranno 9 spettacoli complessivi di cui 8 gratuiti: si parte il 5 luglio con 90 Mania; il 6 con Boomdabash (l’unico a pagamento su Ticketone); il 7 Paolo Belli; l’8 Shade e il 9 Rosa Chemical. Si ripartirà il 13 luglio con Roberto Vecchioni; il 14 i Ricchi e Poveri; il 15 ‘Tutti a 90’ programma di Radio 105; a chiudere il festival il 16 luglio ‘Le Vibrazioni’, il concerto sarà anticipato dal gruppo fermano ‘XGiove’. "Grazie al grande spirito di collaborazione nato lo scorso anno che si è andato consolidando – raccontano i presidenti – oggi siamo qui a presentare la 2° edizione dello Square Music Festival. Abbiamo allestito un programma che punta a promuovere il territorio, creare occasioni d’incontro e socialità proponendo generi musicali differenti. Sono 9 concerti di cui 8 gratuiti. Ringraziamo l’amministrazione, perché per quasi un mese con circa 110 volontari sequestreremo la piazza di Piane". "Piazza Stazione è nata per ospitare anche eventi come questo – dichiara Michele Ortenzi – lo scorso anno abbiamo avuto un assaggio, quest’anno ci saranno 9 concerti di qualità che sicuramente faranno conoscere Montegiorgio e tutto il territorio". La Pro Loco collaborerà per allestire un mega punto ristoro con circa 600 posti seduti dove gli ospiti potranno magiare prima e durante i concerti. Per la prima volta è stato allestito un progetto pilota: l’assessorato alla cultura ha organizzato 4 pullman gratuiti che da quattro camping della costa, faranno visitare i borghi di Montegiorgio e accompagneranno gli ospiti ai concerti.

Alessio Carassai