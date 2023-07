Nove giorni di festa alla Corva I ’Cugini di campagna’ in concerto

Sarà lunga nove giorni la festa presentata dal sindaco Massimiliano Ciarpella, con l’assessore Elisa Torresi e il vicesindaco Andrea Balestrieri, insieme al nuovo direttivo dell’Associazione di Quartiere Corva.

Sono già iniziate le fasi eliminatorie dei tornei di calcetto e volley (le finali il 26 luglio), mentre sabato 15 luglio, il quartiere ospiterà l’apertura del festival ‘I Teatri del mondo’.

Il cartellone ufficiale prenderà il via il 22 luglio con la cena di quartiere lungo la via principale della Corva. Il 23 luglio, la Brain Run, gara podistica nazionale promossa dalla Podistica Moretti Corva; il 24 luglio, una serata al parco dedicata ai bambini; martedì, santa messa nell’anniversario del miracolo della Corva e processione mariana; il 27 luglio, il Teatro della Solidarietà propone ‘Lu paradisu po’ spettà’; il 28 luglio presentazione delle squadre (giocatori dai 10 annii in su) delle 5 contrade del Palio dell’Addolorata, a seguire il Family Show; il 29 luglio, corteo storico in abiti d’epoca, benedizione del Palio e delle squadre e poi tutti al campo sportivo Marozzi per la XXVa del Palio che torna dopo 4 anni.

Il gran finale il 30 luglio col concerto dei sempreverdi Cugini di Campagna, preceduti da Leonardo Fontanot.

Presentando il programma, la presidente Chioini, insieme con Maikol Di Stefano e Cinzia Natali, ha ringraziato in maniera particolare parrocchia, sponsor, Comune e Regione per il patrocinio e le contrade "che stanno svolgendo un grande lavoro per un Palio che torna con i suoi avvincenti giochi".

m. c.