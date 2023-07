Nove serate e 186 espositori Ecco il mercatino del giovedì

di Angelica Malvatani

Tutto comincia il primo lunedì di luglio, sotto le logge di San Rocco, sui tavoli dell’enoteca Bar a vino. È qui che si racconta la nuova edizione del mercatino del giovedì, la numero 41, al via proprio il 6 luglio, sotto le stelle di un’estate che adesso comincia davvero. La presidente del comitato organizzatore, Daniela Del Bigio, parla di emozione vera per una manifestazione che è ormai una tradizione: "I punti fermi sono l’attaccamento che il comitato ha verso il mercatino, l’impaccabile organizzazione del direttore, la partecipazione dell’amministrazione comunale e di tanti soggetti coinvolti, dalla biblioteca, ai musei, alle associazioni. La formula è quella consolidata, le presenze non mancano mai, l’idea funziona e fa aprire i musei anche di sera, porta spettacolo, divertimento e incontro. Noi lavoriamo per il mercatino per amore della città e per il ritorno turistico". Tra i partner l’associazione ‘Il filo che conta’, con Rita Valeri, ci sarà uno spazio dedicato alla manifestazione Viva Vittoria, per la realizzazione di pezze ricamate. E poi, tutto l’impegno degli spazi culturali della città, come sottolinea l’assessore Micol Lanzidei: "Ho la stessa età del mercatino, è diventato davvero una festa per la città alla quale partecipano anche i turisti ma è una festa nostra, un avvenimento che non perdiamo. Quest’anno abbiamo i musei a orario continuato, dalle 15 alle 24, con il biglietto ridotto, la biblioteca con le tantissime iniziative, spazi per i più piccoli, laboratori anche a Fontevecchia con l’associazione ’Per le idee’. Torna il mercatino dei bambini sulla strada nuova. Il lavoro dietro è tanto". Il sindaco Paolo Calcinaro è presenza fissa al mercatino, che, dice, conquista presenze straniere e tutta l’attenzione di fermani e visitatori. "Mancherà la voce di Loredana Tomassini da poco scomparsa, sottolinea il primo cittadino, continueremo anche in sua memoria". In biblioteca due le mostre, come spiega la direttrice Maria Chiara Leonori: "Per noi il giovedì è un modo per fruire dei nostri spazi in maniera diversa, arriva anche chi non verrebbe per leggere, arrivano per il gusto di passare tra le sale. Proponiamo eventi espositivi, saranno due, una mostra sui migliori libri illustrati di medicina, bellissimi da vedere nel gabinetto, risalgono al ‘500 e al ‘600. La seconda mostra è su Danilo Interlenghi per valorizzare il suo fondo, con vignette su sport spettacolo e politica nazionale". Il direttore Bibi Iacopini parla dei 9 appuntamenti: "Saranno in totale 380 i giovedì realizzati dalla prima edizione, c’è molta attesa, abbiamo 41 anni di continuità e unicità, il comitato è sempre lo stesso e questo è un segnale di professionalità. Sono 186 gli espositori da tutte le Marche e non solo, di cui 29 nuovi tra antiquariato, artigianato, prodotti tipici locali. Sono 8 le associazioni di volontariato, con la Croce Verde che proporrà anche momenti di screening e sensibilizzazione. Ci saranno spettacoli di musica al belvedere di piazzale Azzolino e lungo la strada nuova con live organizzati dalla radio Stazione 41". Aperto anche il palazzo della Curia dalle 19 alle 22,30, la Steat ha organizzato il servizio bus dai campeggi di Marina Palmense e Lido di Fermo, dalle 17,20 a mezzanotte e mezza.