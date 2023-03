Novità e varianti per polo Urbani e lungomare

La giunta del sindaco Nazareno Franchellucci ha deliberato, negli ultimi giorni, due importanti provvedimenti urbanistici, approvando il piano di recupero presentato dalla ditta Carola srl di Milano che riguarda una corposa operazione e un altrettanto corposo investimento in un’area attualmente incolta del lungomare nord; e adottando la variante al Prg per il mutamento di destinazione d’uso di un’area a verde pubblico da accorpare al polo scolastico Carlo Urbani per un suo ampliamento in vista della demolizione e ricostruzione con i 22 milioni di euro del Pnrr. Due deliberazioni importanti che riguardano lo sviluppo di due zone ai lati opposti della città. Nel primo caso, si tratta di consentire agli investitori milanesi di recuperare il patrimonio edilizio esistente nel terreno acquistato qualche anno fa (si tratta di immobili ex agricoli da tempo dismessi, obsoleti e senza particolari qualità architettoniche) e applicare aumenti di volume previsti dal Piano Casa per dare il via a una operazione di carattere ricettivo con spazi destinati ad attrezzature sportive e aggregative. Il piano di recupero è stato adottato a dicembre, gli atti sono stati depositati negli uffici comunali per trenta giorni ed è stato pubblicato un avviso per presentare eventuali osservazioni, che non sono pervenute. Terminata questa fase, tutto il materiale è stato inviato alla Provincia di Fermo che, in realtà, ha ravvisato elementi di contrasto con la normativa vigente, ma gli uffici comunali hanno ritenuto (e motivato) che l’amministrazione può prescindere da queste osservazioni. Superata questa impasse, c’è stato il passaggio finale in giunta, per l’approvazione del piano di recupero. Riguarda la parte opposta della città, a sud, e il futuro del polo scolastico ‘Urbani’ la variante al Prg adottata dalla giunta. Si tratta del cambio di destinazione da verde a zona destinata alle scuole superiori, di una porzione di terreno di proprietà della Provincia, attigua all’area in cui sorge il polo.