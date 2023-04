Nozze di diamante per Santina e Giuseppe

Santina Mariani e Giuseppe Del Vecchio festeggiano domani le nozze di diamante: sessant’anni di condivisione di tutti i momenti felici e meno felici della vita, sempre insieme quale forma più splendente e genuina dell’amore, di cui sono d’esempio per chiunque vuole loro bene e li conosce. Le nozze di diamante già di per sé sono la testimonianza di tutto l’amore possibile. Le festeggeranno domani nella chiesa di San Norberto al Lido di Fermo e un rifresco in casa con amici e parenti. Hanno entrambi 82 anni: "Si tolgono 5 giorni – precisa il loro figlio Carlo – a loro mi lega un amore senza confini".