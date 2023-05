"Numeri in crescita, siamo vicini al territorio"

Nel pomeriggio di oggi con inizio alle 15,30 la Banca di Ripatransone e del Fermano sottoporrà all’approvazione dei soci, riuniti nell’Assemblea annuale, nella sala convegni del Parco sul Mare di Cupra Marittima, il bilancio relativo all’esercizio 2022 che testimonia una considerevole crescita. Il risultato di gestione, ovvero l’utile netto fatto registrare dalla Banca di Ripatransone e del Fermano, è stato pari a 3.569 mila euro, in aumento di 2.684 mila euro pari a +303,23% rispetto allo stesso periodo dell’esercizio precedente. Una funzione che si è concretizzata con l’ammontare dei prestiti erogati ala clientela.

Analizzando il bilancio relativo all’esercizio 2022 emerge che gli impieghi ovvero i prestiti erogati alla clientela da parte della Banca di Ripatransone e del Fermano alla data del 31 dicembre 2022,erano pari a euro 259.517 mila e le nuove erogazioni concesse nel 2022 sono ammontate a 32 milioni di euro. "Anche nel corso dell’esercizio 2022 il Consiglio di Amministrazione – ha detto il direttore generale Vito Verdecchia – ha valutato l’andamento dei crediti per settori economici e l’evoluzione della rischiosità correlata; ne sono scaturite importanti indicazioni in termine di sviluppo controllato dei crediti sui settori più esposti a dinamiche congiunturali negative ovvero con una più elevata concentrazione del rischio".

La struttura e la composizione finanziaria dell’attivo e del passivo che emergono dal bilancio appaiono perfettamente equilibrate: il rapporto fra impieghi con la clientela e raccolta diretta clientela, a fine esercizio, era pari al 71,23%, in diminuzione rispetto 72,98% del precedente esercizio, confermandosi più prudenziale nei confronti del sistema bancario nazionale. "Il forte legame con il territorio è alla base dell’elevata componente della raccolta diretta – ha detto il direttore generale Vito Verdecchia – in larga parte rappresentata da raccolta da clientela, soprattutto conti correnti e depositi liberi, e in minor misura da prestiti obbligazionari e certificati di deposito". La raccolta complessiva della banca al 31 dicembre 2022 risulta composta per il 75,77% da raccolta da clientela e obbligazioni e per il 24,23% da raccolta interbancaria. Al 31 dicembre 2022, le masse complessivamente amministrate per conto della clientela, costituite dalla raccolta diretta, amministrata e dal risparmio gestito, ammontano a 395.897 mila euro, evidenziando un aumento di 10.332 mila euro su base annua (+2,68%). La Banca di Ripatransone e del Fermano ha perseguito nel corso degli anni una politica di ammissione a socio secondo il principio della ’porta aperta’, nel rispetto delle previsioni statutarie e di legge; attraverso il piano strategico triennale ha fissato l’obiettivo di accrescere il radicamento territoriale della banca nella propria zona di competenza ed in particolare nei comuni di presidio diretto. Alla data del 31 dicembre 2022 la compagine sociale era composta da 2.430 soci.

"Un dato che influisce sull’adeguatezza patrimoniale sia attuale e sia di prospettiva – ha detto il direttore generale della Banca di Ripatransone e del Fermano – e costituisce anche un elemento particolarmente importante per la pianificazione delle strategie aziendali". Analizzando il bilancio relativo all’esercizio 2022 il patrimonio netto contabile, inclusivo del risultato a fine esercizio, ammonta a euro 32.549 mila con un aumento pari a +11,34% rispetto al precedente esercizio.