Numeri record per la Beach Volley Young Academy

Avevano preannunciato numeri super ma stavolta la Beach Volley Young Academy giunta alla diciottesima edizione e puntualmente il tutti è stato confermato. L’edizione 2025 è partita lo scorso 23 giugno, organizzata dalla M&G Scuola Pallavolo in collaborazione con Montegiorgio Volley, Pallavolo Grotta 50, Pallavolo Fermo, Scuola di Pallavolo Fermana, Teen Volley Academy Rapagnano, Emmont Volley, Pallavolo Monte Urano e Pallavolo Azzurra Academy. Il tutto presso lo Chalet DoppioZero di Lido di Fermo, diventato ormai la casa della Beach Volley Young. Iscrizioni che sono volate e che hanno raggiunto ufficialmente quota 250, un numero incredibile che testimonia la grandissima passione dei giovani del territorio per il volley. La parte del leone la fa ovviamente, per motivi logistici, la provincia di Fermo ma non mancano iscritti anche dalla provincia di Ascoli Piceno (in modo particolare da San Benedetto del Tronto), Macerata ed Ancona. Ad agevolare le famiglie la possibilità del servizio bus che ferma in vari paesi della provincia fermana, sia all’andata che al ritorno. Attività che si svolge, come nelle precedenti edizioni, su tre giorni settimanali, lunedì, mercoledì e venerdì pomeriggio con il lavoro suddiviso in fasce orarie di due ore, per permettere a tutti i ragazzi di svolgere al meglio la propria attività con i rispettivi responsabili. Rispettate anche le fasce di età che vede essenzialmente un doppio gruppo: la Mini Beach Volley Experience per i bambini dall’ultimo anno della scuola dell’infanzia fino alla quarta elementare e la Beach Volley Young Experience, dalla quarta o quinta elementare in poi.

A completare il quadro l’immancabile festa con il Maxi Torneo Finale in programma per i giorni 26 e 27 luglio, con atanti eventi collaterali. Sulla sabbia tutti i tecnici e gli istruttori provengono dalla M&G Scuola Pallavolo e dalle altre realtà di zona, pronti a seguire i ragazzi in tutte le loro esigenze ma non mancheranno ospiti importanti, con i campioni della Yuasa Battery e non solo. Per il Mini Beach Volley gli istruttori saranno Francesca Trapè, Laura Botticelli, Luca Barone, Valeria Di Carlo e Federica Ciarma. I gruppi della Beach Volley Experience saranno invece seguiti da Serena Moscati, Andrea Nicolini, Alessandro Lorenzoni, Eugenia Diomedi, Andrea Pieragostini, Giada Belà, Veronica Guerra, Giorgia Dozio, Michela Quaglietti, Caterina Giuliani, Costanza Giuliani, Matteo Ferri, Francesca Moretti e Elena Foresi.