Numeri record per l’open di tennis

Sono stati oltre 130 gli iscritti alla settima edizione del Torneo open di tennis Maschile, promosso dal Circolo Ok Sport, molti dei quali provenienti da fuori regione (Abruzzo e Umbria), che per due settimane si sono confrontati davanti a una bella cornice di pubblico. "Una partecipazione che ci ha fatto davvero molto piacere sia per quanto riguarda gli atleti visto che il numero di iscrizioni è stato ragguardevole, sia per la presenza di pubblico" commenta Marco Marziali (Circolo Ok Sport). E alla soddisfazione di aggiunge anche l’orgoglio per la vittoria di un under 16 "che è uno dei nostri, Luca Di Florio, il ragazzo più promettente della nostra scuola tennis, che ha battuto, in finale, Cristian Massaccesi del Circolo Riviera del Conero di Ancona". Giunto alla settima edizione, il Torneo sta screscendo di anno in anno e "anche stavolta abbiamo potuto contare sulla vicinanza dell’amministrazione comunale, con il sindaco Massimiliano Ciarpella che ha presenziato alla premiazione". Intanto, seguendo la felice scia di un momento davvero magico per il Tennis, sta crescendo anche la scuola tennis, con iscritti che arrivano anche dai Comuni vicini: "Un risultato merito anche del direttore Fabio Di Florio". Prosegue il progetto nelle scuole ‘Racchette in classe’ che richiama al Circolo tennis un sempre maggior numero di giovani appassionati. Infine, Ok Sport è già al lavoro per organizzare per l’attesissimo, e sempre più prestigioso, Torneo internazionale di padel di fine agosto: "E’ un evento che abbiamo fatto crescere e quest’anno sarà declinato anche al femminile".