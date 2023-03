Nuova area per lo sport a Casette

Uno spazio adeguatamente attrezzato per la pratica di attività sportive a corpo libero, all’aperto, davanti alla scuola elementare ‘Della Valle’, a Casette d’Ete, in quella che attualmente è una piattaforma polifunzionale: lo ha deliberato l’amministrazione comunale aderendo al progetto ministeriale ‘Sport per tutti – Parchi’, iniziativa realizzata in collaborazione con Sport & Salute spa. Obiettivo del progetto è la promozione dell’attività sportiva all’aperto attraverso la realizzazione di nuove aree attrezzate su proprietà comunali. E la piattaforma in questione, i requisiti di base li ha tutti.

L’area si trova in uno spazio pianeggiante di circa 300 mq, non ha barriere architettoniche, ha un impianto di illuminazione funzionante e compatibile a livello urbanistico e ambientale con la tipologia di fornitura di attrezzature previste dall’avviso pubblico diffuso dal Ministero dello Sport. Inoltre, è una piastra in cui è già possibile praticare sport come il calcio a 5, basket, pallavolo "per cui – ritengono gli amministratori elpidiensi – l’aggiunta di attrezzature per la ginnastica a corpo libero, completerebbero la vocazione sportiva di quello spazio". Di quali attrezzature si sta parlando? "Di un circuito a corpo libero ‘medium’, di 6 macchine, anche polivalenti, per l’allenamento isotonico e cardio".

Per realizzare questa operazione, l’importo massimo previsto è di 30mila euro di cui il 50% è coperto con risorse del Comune e la parte restante da Sport & Salute. In conclusione, il Comune si impegna "a finanziare, in caso di approvazione del progetto presentato, il 50% (più Iva) dell’importo complessivo di fornitura, trasporto e posa in opera delle attrezzature e il 100% dei costi relativi alle procedure amministrative, alle opere edili propedeutiche all’installazione delle attrezzature".

Marisa Colibazzi