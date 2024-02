L’amministrazione di Magliano di Tenna sta predisponendo proprio in questi giorni una nuova asta pubblica per la concessione della Bocciofila comunale, una struttura che in passato ha svolto una preziosa funzione di ritrovo per tutta la comunità e non solo. "Attraverso il sondaggio lanciato dalla popolazione sulla app comunale – spiega il sindaco Pietro Cesetti – ci sono giunte molte richieste di chiarimento sullo stato attuale della Bocciofila. Stiamo predisponendo un avviso pubblico per dare in gestione la struttura a chi fosse interessato. La durata della gestione sarà di 5 anni più 2 e verrà assegnato un punteggio superiore a chi riqualificherà anche i servizi della struttura: verde, parco giochi per piccoli che fanno parte del Centro sportivo Bocciofila. Ovviamente il gioco delle bocce e l’organizzazione delle gare resterà sempre in capo alla società bocciofila Maglianese. Entro il 15 marzo 2024 per legge sarà necessario approvare il bilancio di previsione. Speriamo di poter anticipare, procedendo ad accantonare una somma per i lavori di manutenzione del locale bar che prevede sistemazione della pavimentazione, controsoffittatura e impianto di riscaldamento. Sarà stabilito un prezzo ridotto in considerazione del fatto che, nel frattempo, ci sono stati aumenti delle utenze e che ci saranno dei cantieri in corso per effetto del progetto ‘Sport e periferie 2020’ che riguarda la copertura del campo da tennis polivalente e realizzazione dei relativi spogliatoi. Speriamo che la struttura torni a rivivere con eventi di richiamo sia all’interno che all’esterno".