"Nuova bretella, il progetto non va"

Parlando della bretella di collegamento tra Civitanova Marche e Sant’Elpidio a Mare (finanziata e in fase di progettazione), il presidente della Regione, Francesco Acquaroli, aveva accennato a costi lievitati (i due viadotti in acciaio sul Chienti richiedono investimenti superiori al previsto) e aveva fatto riferimento a problemi che si erano creati sul territorio elpidiense, a Bivio Cascinare. La lettera che il sindaco Alessio Pignotti ha inviato al presidente Acquaroli è la conferma che, effettivamente, qualche inghippo c’è, ed è legato a un tracciato della bretella che non è condiviso dall’amministrazione locale. Pignotti ricorda gli incontri che si sono succeduti con l’assessore regionale Baldelli, presente anche la consigliera regionale Jessica Marcozzi "per discutere dell’ipotesi di percorso così come rappresentato nello studio di fattibilità della Regione. Fin dai primi incontri ci è stato più volte sottolineato che si era in una fase embrionale di progettazione e che ci sarebbero stati confronti per scegliere un tracciato condiviso che rispecchiasse le esigenze del territorio". Cosa che evidentemente non è avvenuta visto che, nonostante il Comune abbia prospettato due soluzioni migliorative e funzionali per la comunità locale "la Regione pare stia proseguendo in un’ipotesi progettuale che ci preoccupa perché fortemente impattante a livello urbanistico e ambientale" scrive Pignotti. "Preoccupa inoltre il fatto che non si intenda tener conto, con la nuova progettazione, dell’esistenza di un ponte che ha le sue criticità, trascurando un problema idraulico importante che non verrebbe affatto risolto". Di fronte a questa situazione e "sebbene a tutt’oggi le ipotesi proposte, a nostro parere preferibili, non sono state prese in considerazione, ho voluto chiedere un ulteriore incontro per sottoporre nuovi e diversi tracciati che meglio si adatterebbero all’area di riferimento", insiste Pignotti.

Marisa Colibazzi