Nuova casa nell’ex sede dei vigili L’ente vive nel cuore della città

Una casa definitiva per una realtà fondamentale per il territorio fermano tutto.

La Giunta comunale ha stabilito che l’ente cavalcata dell’Assunta potrebbe trovare la sede definitiva nei locali dove in passato era la polizia municipale, in piazza del Popolo, al piano terra di Palazzo dei Priori. Una situazione del tutto adeguata ad una esperienza culturale come quella che coordina le manifestazioni legate al palio di agosto, punto di riferimento per i priori, le contrade e non solo nel periodo estivo.

Oggi la Cavalcata è a Palazzo Pelagallo, sotto l’ufficio postale centrale, una sede poco visibile e con scarsi spazi, locali che potrebbero invece restare solo come magazzino e sartoria al servizio dell’ente cavalcata. L’Associazione Cavalcata dell’Assunta, si legge nella delibera della Giunta, "è l’organizzazione no profit depositaria della conservazione, ricostruzione, interpretazione e regia della tradizione nonché del la sua perpetuazione attraverso il coinvolgimento delle nuove generazioni di anno in anno", per questo ha bisogno di una sede che sia visibile, gratuita e funzionale alle tante attività che si svolgono e che d’estate devono avere un punto di riferimento proprio in centro storico.

L’assegnazione della sede non avrà costi per l’ente, adesso c’è da valutare le condizioni dei locali per capire se un trasferimento sarà possibile nell’immediato, la sede per il magazzino e per la sartoria sarà a disposizione per cinque anni, a Palazzo Pelagallo, per una realtà che è sempre di più nella storia e nella vita della città.

a. m.