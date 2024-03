Nuova Collodi, al bando ben 124 ditte

Hanno risposto in 124 al bando di gara per l’appalto dei lavori per la nuova scuola ‘Collodi’, nel quartiere Corva. Un appalto da 1,8milioni di euro (con fondi Sisma) che ha un certo appeal e che ha richiamato l’attenzione di un numero particolarmente corposo di ditte, la maggior parte delle quali provenienti dal sud Italia, da Puglia e Campania in particolare, mentre sono solo 5 le imprese marchigiane che hanno risposto al bando. Un lavoro impegnativo per la commissione della Stazione Unica Appaltante della Provincia di Fermo che si è messa subito al lavoro ed ha già dichiarato ‘non ammesse’ due offerte per difetti di documentazione. Una procedura più snella del solito quella che sarà seguita e che consentirà all’amministrazione comunale di conoscere in capo a una trentina di giorni, la ditta aggiudicataria in via definitiva. Una tempistica che, se rispettata, consentirà l’avvio dei lavori forse già prima dell’estate. "L’iter sta procedendo nei tempi preventivati – commenta il sindaco Massimiliano Ciarpella – per realizzare un nuovo plesso scolastico che il quartiere Corva attende da tempo". Da bando si prevede il completamento del cantiere entro 300 giorni dall’inizio dei lavori. "Considerando eventuali ritardi – prosegue Ciarpella – possiamo dire che entro due anni, la Corva avrà la nuova scuola e interverremo per alcune migliorie al progetto per garantire una struttura ideale per le esigenze degli alunni che, intanto, termineranno questo anno scolastico nel centro sociale Cretarola". Il progetto, lo ricordiamo, prevede due edifici connessi, un piano seminterrato e uno fuori terra, una corte centrale e una terrazza vista mare, un impianto fotovoltaico per l’autosufficienza energetica, aule da 47 mq ognuna, locali per ricevimento insegnanti, mensa e deposito oltre a un open space per attività integrative.

m.c.