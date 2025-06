Nuova edizione di Marameo. Dalle Marche all’Ucraina con il festival per ragazzi: "Portiamo sorrisi e teatro"

Sono più o meno 39 anni che Marco Renzi racconta storie. Suo lo sguardo e il sorriso che accompagnano nel cuore del teatro, a costruire emozioni con gli spettacoli dedicati alle famiglie e di fatto pensati per formare il pubblico di domani. Un traguardo importante che lo vede dare il via ad una nuova edizione di Marameo, il festival interregionale e internazionale di teatro per ragazzi, e insieme a passare il testimone di direttore artistico a Lorenzo Marziali, come lui di Proscenio teatro: "E’ tempo di un cambiamento, proprio nella logica della pluralità di sguardi che caratterizza questo festival. Io resto al lavoro per una rassegna che conta una ventina di comuni coinvolti, nel fermano, per circa 60 spettacoli che diventano cento contando quelli che si terranno nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Lazio e Puglia. Partiamo il 12 giugno e finiamo il 29 settembre, quando torneremo in Ucraina per portare sorrisi e teatro dove c’è poco da ridere oggi".

Una grande festa del teatro che cattura sempre il pubblico delle grandi occasioni, l’assessore alla cultura Micol Lanzidei dentro Marameo ha la rassegna Favole e stelle, il mercoledì in piazza del popolo: "Quest’anno aggiungiamo due date dopo ferragosto dunque saranno sei gli spettacoli. Il mercoledì è dedicato alle famiglie e insieme all’assessorato al turismo e alla Regione portiamo le famiglie in centro dalla costa con il Fermo summer bus. Ovviamente per noi è una grande conferma, tutte le famiglie fermane hanno vissuto questo rito di condivisione e magia con i figli, il grande pubblico del teatro dell’Aquila è frutto di questo tessuto culturale che si è seminato negli anni". Michela Vita assessore di Montegiorgio parla di Parchi da favola, qui gli spettacoli si tengono il martedì, lo stile scelto è quello del teatro di strada e il successo ogni anno è irresistibile. E poi, a Montegranaro Renzi mantiene la direzione del premio nazionale Otello Sarzi, per tre giorni di teatro ragazzi, dal 15 al 17 giugno. E poi, Civitanova Marche, per tre spettacoli, San Benedetto del Tronto, l’Unione comuni Vallata del Tronto, l’Unione montana monti azzurri con Friku festival, diretto da Giuseppe Nuciari. A Porto San Giorgio ad agosto è Un mare di favole, a Montegiorio dell’Aso c’è una data, l’11 luglio, per Montefiore da favola: "Per noi è fondamentale aderire a reti così forti e importanti, spiega Emanuele Ciarrocchi per l’amministrazione comunale, un comune come il nostro che ha meno di 2500 abitanti ha bisogno di supporto. Apriamo il nostro chiostro di San Francesco, per guidare i visitatori nel cuore della nostra storia, dell’arte di De Carolis e di Crivelli ma anche dello scenografo Basili". Lorenzo Marziali si dice onorato di guidare un viaggio così bello e pieno di colori: "E’ un mondo affascinante quello che Marco ha costruito, portando in Proscenio teatro i contatti con le migliori compagnie d’Italia. quello dedicato ai ragazzi non è certo un teatro di serie B, è davvero una magia che si rinnova ovunque andiamo, d’estate come d’inverno".

A settembre la sfida è dal 14 al 29, per teatro e solidarietà nel cuore della martoriata Ucraina: "Andiamo con l’idea di portare qualcosa di buono, torniamo che abbiamo ricevuto da questi bambini sorrisi unici e ricordi impossibili da dimenticare", conclude Renzi.

