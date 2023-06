Nuova giunta: manca l’ultimo tassello

Manca solo l’ultimo tassello prima di poter dire che la nuova amministrazione è pienamente operativa: l’insediamento del nuovo consiglio comunale, convocato ieri per il 19 giugno (alle ore 19). In quella sede, saranno definiti ulteriori ruoli, a partire dalla presidenza del consiglio comunale (per la quale è in pole il consigliere di Pse sul serio, Diego Tofoni), fino alle presidenze e ai membri delle commissioni consiliari che, nelle intenzioni, dovranno essere propositive, laboriose e proficue. "Comunicherò al primo consiglio comunale anche le deleghe che assegnerò a ogni consigliere di maggioranza, perché se ne occupi affiancando l’assessore di riferimento che resta sempre il punto di riferimento principale" aveva assicurato il sindaco Massimiliano Ciarpella. Ma, intanto che l’organizzazione complessiva prenda forma, è il settore dei lavori pubblici quello che si è dovuto attivare praticamente subito e andare un po’ di corsa: dopo l’approvazione del progetto per il secondo stralcio delle scogliere emerse e del relativo bando di gara per appaltare quei lavori, è necessario rispettare la scadenza prevista per giovedì per presentare tutta la documentazione alla Stazione Unica Appaltante della Provincia perché pubblichi il bando nei termini fissati. Nel contempo, i cittadini scalpitano segnalando la necessità di interventi di ordinaria manutenzione (soprattutto lo sfalcio dell’erba alta) per i quali l’assessore Andrea Balestrieri si è già attivato, incontrando la cooperativa che gestisce il verde e cominciando a ragionare su un piano di lavoro in cui prevedere l’ordine degli interventi da eseguire. C’è la volontà di approntare una ‘operazione trasparenza’ che renda partecipi i cittadini degli interventi programmati.

D’altra parte, trasparenza e partecipazione sono stati i leit motiv della campagna elettorale. In amministrazione stanno anche ragionando sulla forma più idonea da dare a consulte, osservatori o tavoli di concertazione (molto atteso quello sul turismo, settore che è stato un altro cavallo di battaglia di questa tornata elettorale), avviando una riflessione interna alla coalizione, con chi è rappresentato in consiglio e anche con chi non lo è. Presentando la sua squadra, Ciarpella aveva ribadito che ci sarà luogo e modo affinché, anche in base alle competenze, chi non ha ottenuto alcun consigliere sia messo in condizione di dare un contributo all’azione amministrativa.

Marisa Colibazzi