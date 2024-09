Nuova illuminazione al Tamburrini

Sarà completamente rifatto il sistema di illuminazione dell’impianto sportivo Tamburrini di Montegiorgio, un intervento di efficientamento che avrà la funzione di ridurre i costi di gestione. Lavori che prevedono ulteriori migliorie per rendere più fruibile tutta la struttura e che sono stati illustrati dal vice sindaco e assessore ai lavori pubblici Alan Petrini, che ha spiegato che da qualche anno l’Amministrazione sta programmando interventi mirati a migliorare l’impiantistica di tutto il paese. "Il Comune di Montegiorgio usufruisce di un contributo annuo del Ministero per l’efficientamento energetico – spiega Alan Petrini – nel nostro caso siamo stati inseriti nella fascia per i centri con popolazione fra 3.000 e 10.000 abitanti. A stralci abbiamo provveduto alla sistemazione di impianti sportivi, rete di pubblica illuminazione e altri interventi. Quest’anno avevamo a disposizione circa 70.000 euro, cifra che è stata interamente destinata all’impianto sportivo Tamburrini". L’operazione è divisa in due parti, entrambe però puntano allo stesso obiettivo.

"L’intervento principale prevede la sostituzione della lampade delle torri faro – prosegue Petrini – che illuminano il terreno di gioco. Parliamo di quattro torri con diversi faretti tutti molto potenti. A causa degli anni e dell’usura alcuni presentavano dei problemi oltre ad avere consumi energetici importanti. I faretti saranno sostituiti con nuove lampade a risparmio energetico che garantiranno la stessa illuminazione, ma ridurranno sensibilmente i costi di gestione. Il secondo intervento è più piccolo, ma estremamente funzionale.

Si tratta di istallare quattro faretti, anche questi a risparmio energetico, a metà altezza delle torri faro che serviranno ad illuminare solo la pista di atletica. La pista è utilizzata da sportivi per svolgere la preparazione o da semplici cittadini per fare una corsetta o una camminata veloce, ma per illuminarla serviva accendere alcuni del grandi fari con i costi che ne seguivano. In questa maniera l’illuminazione della pista sarà autonoma e anche in questo caso otterremo un notevole risparmio". L’impianto Tamburrini di Montegiorgio negli ultimi anni ha ricevuto diversi interventi che lo hanno portato ad essere uno dei migliori del territorio per servizi e sicurezza: una gradinata per gli ospiti con accessi separati per le tifoserie, una recinzione a bordo campo più efficace e ora anche il nuovo sistema di illuminazione.

Alessio Carassai