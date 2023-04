Nuova illuminazione Altro rinvio davanti al Tar

Ennesima fumata nera al Tar delle Marche per la definizione dell’appalto dei lavori riguardanti la riqualificazione degli impianti della pubblica illuminazione. Un’opera estremamente importante ed urgente considerato lo stato di degrado in cui versano i vecchi impianti, che sono voraci di energia, quindi costosissimi, e non più in grado di fornire luce adeguata. Nell’ultima udienza, svoltasi i giorni scorsi, c’è stato un ulteriore rinvio al 19 luglio della causa in cui le società Ottima e Menowat si contendono l’attribuzione dell’appalto. Un risultato destinato a convincere ancora di più l’amministrazione comunale a stoppare la procedura in corso e cercare, come del resto sta ipotizzando, una soluzione diversa data l’assoluta necessità di provvedere ai lavori.

L’udienza al Tar era stata convocata per la trattazione del merito della questione, dato che il tribunale amministrativo aveva respinto la concessione della cautelare richiesta dalla società Ottima con ricorso contro la determinazione con cui la Sua, stazione unica appaltante, aveva aggiudicato in via definitiva alla Menowatt la concessione per l’adeguamento normativo, l’efficientamento energetico, gestione e manutenzione degli impianti di illuminazione per 20 anni. L’auspicio era che andasse in scena l’atto finale del contenzioso che tiene bloccato il progetto. Una telenovela che va avanti da tre anni con aggiudicazione dei lavori ora all’una ora all’altra delle società concorrenti: Ottima e Menowat. Inizialmente la Sua aveva assegnato la gara alla ditta Ottima, dopo averla provvisoriamente attribuita alla Menowatt. Quest’ultima però l’ha riavuta in via definitiva esercitando il diritto di prelazione. Lo prevede il Project Financing, il sistema scelto dall’amministrazione per i lavori di ristrutturazione dell’illuminazione pubblica.

Funziona così: c’è un operatore economico, nel nostro caso la Menowatt, che fa a proprie spese una proposta progettuale e se l’Amministrazione la ritiene meritevole, come in effetti è avvenuto, l’adotta e la mette al bando di gara a cui tutti possono partecipare. Se c’è un’offerta migliore rispetto a quella del proponente, quest’ultimo può esercitare il diritto di prelazione. Dunque, aggiudicataria è tornata la Menowatt. Ma, come abbiamo visto non è finita: Ottima si è rivolta al Tar, che ha respinto la richiesta di sospensiva e fissato la trattazione del ricorso nel merito per poi effettuare un ulteriore rinvio.

Silvio Sebastiani