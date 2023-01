Nuova isola ecologica informatizzata per i rifiuti di Amandola

Attivata in Amandola la nuova isola ecologica informatizzata. Installata in forma sperimentale nei pressi dell’Ecocentro in via Enrico Fermi, l’isola ecologica in funzione 24 ore al giorno, potrà essere utilizzata con una semplice tessera sanitaria. Il progetto realizzato dalla ditta Soeco è costato 30.000 euro, e agevolerà il servizio di raccolta dei rifiuti, in questo modo residenti e turistici non dovranno attendere il giorno di ritiro previsto dal servizio di ‘porta a porta’. "Servizio importante che guarda alla vita pratica degli amandolesi e dei turisti che soggiornano nella nostra città – commenta il sindaco Adolfo Marinangeli –. Stiamo parlando di un servizio innovativo e funzionale. Un’isola ecologica informatizzata e digitale, attiva 24 ore al giorno tutta la settimana. L’obiettivo è quello di rendere più pratica la vita delle persone, senza dover necessariamente vincolare la loro raccolta differenziata a giorni prestabiliti". In funzione già da qualche giorno in via Enrico Fermo, zona Pian di Contro, gli appositi cassonetti sono facilmente individuabili attraverso le immagini del territorio amandolese e sono di facile fruizione. "Fra gli intenti che ci siamo posti – conclude Marinangeli – c’è quello di rendere più agevole il soggiorno dei turisti. In ogni territorio votato al turismo, questo tipo di servizi è essenziale e noi abbiamo scelto di percorrere questa direzione. Il tutto in via sperimentale, con l’intento una volta ottenuti ulteriori finanziamenti di realizzare altre isole ecologiche sul territorio".

Alessio Carassai